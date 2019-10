Hergensweiler Unternehmen wird ausgezeichnet

Das Hergensweiler Unternehmen Rose Plastic ist mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2019“ ausgezeichnet worden. Das Zertifikat soll jungen Menschen eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz geben, schreibt Rose Plastic in einer Pressemitteilung

Ob ein Ausbildungsbetrieb wirklich das hält, was er verspricht, lässt sich für Ausbildungssuchende oft nicht ohne Weiteres erkennen. Hier helfen Gütesiegel weiter, die denSchülern eine neutrale Orientierungshilfe an die Hand geben sollen. Zum ersten Mal hat Rose Plastic an der Zertifizierung „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ der Ertragswerkstatt GmbH teilgenommen und diese auch erhalten.

Die Daten für die Zertifizierung werden anhand von zwei Befragungen erhoben, wie Rose Plastic weiter schreibt: So werden zum Beispiel statistische Daten und Kennzahlen zur Ausbildung sowie Maßnahmen, Programme und Konzepte bei den Unternehmen abgefragt. Den weit wichtigeren Part haben jedoch die Auszubildenden. Denn entscheidend ist, wie sie selbst ihren Ausbildungsbetrieb einschätzen.

Besonders gut abgeschnitten habe Rose Plastic laut Pressemitteilung bei der Befragung in puncto Identifikation mit dem Unternehmen. „Dass sich unsere Azubis stark mit dem Unternehmen verbunden fühlen, freut uns als Ausbildungsbetrieb natürlich sehr“, sagt Lea Rothenhäusler, Ausbildungsverantwortliche bei Rose Plastic. Der Erfolg eines Unternehmens hänge unter anderem stark davon ab, ob sich die Mitarbeiter als Teil der Firma sähen und dadurch das entscheidende „Wir-Gefühl“ entstehe.

Das Gütesiegel der Ertragswerkstatt GmbH wird seit 2013 jährlich verliehen. In den vergangenen Jahren haben jährlich mehr als 100 Unternehmen die Qualität ihrer Ausbildung umfassend bewerten lassen. Die Initiative „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ ist damit die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Unternehmen in Deutschland.