Hergensweiler Paar tanzt Kilometer herunter

Bei der süddeutschen Meisterschaft im Boogie-Woogie-Tanzen in Amberg sind von 43 gemeldeten Paaren 34 an den Start gegangen. In der Altersklasse „Senioren B“ nahmen Pia und Dieter Eibl aus Hergensweiler, die für den Weingartener Tanzverein „Boogie Maniacs“ angetreten sind, teil. Am Ende erreichten sie den fünften Rang.

Tanzsport verbindet die Eibls, die seit 2010 beim SV Neuravensburg ihrer Tanzleidenschaft frönen, über viele Jahre hinweg. „Die Musik und der Tanz, um die Musik darzustellen“ fasziniert Dieter Eibl, der beruflich als Prozess- und Projektmanager sowie Datenschutzbeauftragter an der Asklepios-Klinik in Lindau tätig ist. Hängen geblieben ist das Ehepaar aus Hergensweiler schließlich beim Boogietanzen. „Das ist einfach ein genialer Sport“, so Eibl, der mit seiner Frau – so oft es geht – an Turnieren teilnimmt und in der Wertung möglichst weit vorne landen möchte („Stockerlplätze sind unbedingt erwünscht“). Erst im vergangenen Jahr holten die Eibls bei mehreren Tanzturnieren Podestplätze, so unter anderem beim „Großen Preis von Deutschland“ oder den Böblinger Herbstmeisterschaften.

Nun schlossen sie sich – getreu ihrem Motto „Kilometer herunterzutanzen“ (Dieter Eibl) – vor geraumer Zeit den „Boogie Maniacs“ an, einem von Alfred („Freddy“) Rapp gegründeten Verein in Weingarten. Seit Langem ist die Welfenstadt in den einschlägigen Tanzkreisen als Boogie-Woogie-Hochburg bekannt. Bei den „Boogie Maniacs“ sollen Tanzpaare eine Heimat finden, die sich ausschließlich dem Turniertanzsport widmen möchten. Bekanntestes Aushängeschild des Vereins mit ambitionierter Ausrichtung sind die mehrfachen Welt-, Europa- und Deutschen Meister Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn.

Aushängeschild trumpft auf

Überaus erfolgreich traten die „Boogie Maniacs“ nun kürzlich bei der süddeutschen Meisterschaft in Amberg an. Alle sieben aktiven Turnierpaare machten sich auf den Weg in die Oberpfalz. Dort trumpften die Zugpferde Versteegen/Eichhorn in der Rangliste Senior A auf. Über Vor- und Zwischenrunde ging es ins Finale, dort setzten sich die beiden gegen die Konkurrenz aus ganz Deutschland durch und holten den Sieg nach Oberschwaben. Insgesamt standen die Paare des Boogie-Woogie-Vereins aus Weingarten gleich viermal ganz oben auf dem Treppchen. Im Senior-B-Wettbewerb mussten sich Pia und Dieter Eibl diesmal mit dem fünften Platz begnügen.