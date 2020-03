Hergensweiler organisiert Nachbarschaftshilfe

Die Gemeinde Hergensweiler ist dabei, eine Nachbarschaftshilfe zu organisiert, wie Bürgermeister Wolfgang Strohmaier in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

„Aus Angst vor dem Corona-Virus möchten viele Mitmenschen ihr zu Hause nicht verlassen, sei es aufgrund ihres Alters oder wegen einer Vorerkrankung“, so Strohmaier. Dazu kämen die Menschen in Quarantäne und diejenigen, die niemanden hätten, der sich um sie kümmert. Die Gemeinde Hergensweiler möchte diesen Menschen zur Seite stehen und sie mit notwendigen Dingen, insbesondere Lebensmitteln und Medikamenten versorgen. „Daher steht in jedem Ortsteil ein Mitglied des Gemeinderates als Ansprechperson bereit, um Kontakte zu Hilfe Leistenden zu vermitteln.“

Menschen, die gerne Hilfe leisten und nicht zu einer gefährdeten Gruppe gehören, bittet die Gemeinde ebenfalls, sich mit diesen Kontaktpersonen in Verbindung zu setzen. „Die Helfer stehen noch nicht komplett fest aber auch da haben wir schon Namen im Kopf“, sagt Strohmaier. Er ist sich sicher, dass in den kommenden Tagen weitere Freiwillige dazustoßen werden.

Die Gemeinderäte werden die Hilfeleistung so koordinieren, dass sie ankommt, wo sie benötigt wird. Bei Bedarf stellt die Gemeine für die Helfer auch ein den Gemeindebus zur Verfügung. Damit ließen sich auch größere Mengen an Einkäufen transportieren.