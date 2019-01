Hergensweiler ist für kurze Zeit schuldenfrei

Hergensweiler ist komplett schuldenfrei, kann auf ein beträchtliches Rücklagenpolster zurückgreifen und hat jede Menge Projekte am Laufen, dank derer sich die Gemeinde weiterentwickeln wird. Das zumindest ist das Fazit der Bürgerversammlung 2019 auf der Bürgermeister Wolfgang Strohmaier gut 150 Bürgern Bericht über die letzten beiden Jahre erstattet hat. Die allerneueste Nachricht war jedoch, dass sich der Bürgermeister zu einer weiteren Kandidatur entschlossen hat.

2017 und 2018 hat sich in Hergensweiler einiges getan. Berichtet normalerweise der Bürgermeister jedes Jahr den Bürgern seiner Gemeinde über das, was im vergangenen Jahr alles passiert ist, so war im vergangenen Jahr die Bürgerversammlung ausgefallen. „Ich wollte noch ein paar Projekte mit reinnehmen“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier den gut 150 Bürgern in der Leiblachhalle den Grund für diese „zusammengefasste“ Bürgerversammlung, in der er die Arbeit der Verwaltung und des Gemeinderates der vergangenen beiden Jahre Revue passieren ließ und über den Stand der Dinge informierte. Und das war eine ganze Menge, wie sich im Laufe der einstündigen Versammlung herausstellte.

Angefangen bei den jüngsten Bürgern der Gemeinde. „Wir wollen, dass die Schule auf den neuesten Stand kommt“, versicherte Strohmaier und erklärte, dass die Grundschule im Rahmen des Förderprogramms „Digitales Klassenzimmer“ mit Laptops ausgerüstet werden und den dazu nötigen Glasfaseranschluss bekommen soll. Ein Projekt, das mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 35 000 Euro zu Buche schlägt, wobei jedoch rund 23 000 Euro gefördert werden. Und weil die Essenssituation für Schüler, aber auch für die Kindergartenkinder, beengt ist, will Hergensweiler 260 000 Euro für eine gemeinsame Mensa in die Hand nehmen. „Wir wollen die Mensa dieses Jahr auf den Weg bekommen“, sagte Strohmaier. Und damit auch die Kindergarten- und Krippenkinder bestmöglichst versorgt und betreut sind, hat die Gemeinde bereits eine neue Mitarbeiterin für die Kindertagesstätte St. Ambrosius eingestellt und wird voraussichtlich noch eine weitere einstellen. Zudem hat die Gemeinde in neue Fenster investiert und wird sich in diesem Jahr der Außenanlage und im nächsten Jahr des Dachs annehmen.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Gemeinderat zudem weitere Projekte angeschoben. Sei es die Sanierung des Friedhofs, bei dem die Pläne bereits stehen und die in diesem sowie im folgenden Jahr umgesetzt werden. Ebenso soll die Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofs noch im Frühjahr beendet sein, sodass die Dorfbücherei umziehen und zwei Wohnungen vermietet werden können. Begonnen hat die Gemeinde zudem mit der Planung zur Sanierung der Abwasserkanäle. Während sie 2019 diese mit dem Zierweg beginnen wird und mit der Dorfmitte fortsetzen will, wird Rupolz erst 2020 in Angriff genommen. „Wir nehmen in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand, um das zu machen, was man machen muss“, fasste Strohmaier die Investitionen zusammen, die die Gemeinde über eine Million Euro kosten werden.

Auch beim neuen Baugebiet „Panoramaweg“ tut sich dieses Jahr jede Menge. Wie Strohmaier berichtete, laufe das Vergabeverfahren für die elf gemeindlichen Grundstücke bereits und die Erschließungsarbeiten für den Nahversorger hätten auch schon begonnen. Allerdings verhehlte der Bürgermeister dabei nicht, dass er daran zweifle, ob der Netto-Supermarkt tatsächlich wie angekündigt Mitte 2019 eröffnen werde. Fertig dagegen wird noch im Frühjahr der Ausbau des Glasfasernetzes. Allerdings, so Strohmaier, stelle die Deutsche Telekom die Anschlussmöglichkeiten für die einzelnen Haushalte erst für das vierte Quartal in Aussicht. Ebenfalls fertig, allerdings mit explodierten Kosten, werde zudem die Ersatzstraße für den Bahnübergang Bingger. Sei die Straße selbst bereits fertig, soll im Frühjahr die Überführung folgen.

Räumlichkeiten für einen Arzt schaffen

Doch auch für dieses Jahr haben Bürgermeister und Gemeinderat jede Menge Pläne. So soll der Bauhof aufgerüstet, das Rathaus saniert und auch die Ansiedlung eines Arztes vorangetrieben werden. Denkbar ist dabei für Strohmaier im Zuge der Rathaussanierung Räumlichkeiten für einen Arzt zu schaffen. Ein Gedankenspiel, das er nach eigenen Worten noch mit dem Gemeinderat ausarbeiten will. Denn, so war der Bürgermeister überzeugt, „so lange ich einem Arzt nichts anbieten kann, werden wir immer das Problem haben einen Arzt nach Hergensweiler zu bekommen“.

Für all ihre Projekte braucht die Gemeinde jedoch auch Geld. Zwar hat Hergensweiler hohe Rücklagen und ist seit Anfang des Jahres komplett schuldenfrei, doch „das wird nicht dauerhaft so bleiben“, kündigte Strohmaier an. Denn heuer will die Gemeinde neue Kredite aufnehmen, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit Null auf 501 Euro steigen wird. Zudem werden die Rücklagen von über vier Millionen Euro auf gut eine Million Euro sinken.

Die wirkliche Überraschung hatte sich Strohmaier jedoch für das Ende der Versammlung aufgehoben. Nachdem er seinen Bericht beendet, allen Ehrenamtlichen gedankt und allen Besuchern ein Glas Sekt ausgeschenkt hatte, kündigte er seine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt an.