Hergensweiler investiert rund vier Millionen Euro

Die Hergensweilerer Räte haben den gut sieben Millionen Euro schweren Haushalt für 2017 abgesegnet. Notwendig waren hier zwei Abstimmungen. Für die von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier vorgeschlagene Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 300 auf 310 Prozent fanden sich nur fünf Befürworter. Acht Räte und damit die Mehrheit wollten es beim bisherigen Hebesatz belassen.

Diskussion über Anhebung der Gewerbesteuer

Argumente für eine Erhöhung hatte nicht zuletzt der Prüfbericht der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes geliefert. Dort war festgehalten, dass Hergensweiler beim Gewerbesteuer-Hebesatz zusammen mit drei anderen Gemeinden das Schlusslicht im Landkreis bildet. Die 300 Prozent liegen auch unter dem durchschnittlichen Hebesatz von 310 Prozent, der Grundlage für die Steuerkraftmesszahl und damit auch für die Berechnung der Kreisumlage ist. Die Gemeinde müsse somit Umlagen für fiktive Einnahmen abführen, die sie gar nicht erzielt hat, hieß es im Bericht. Von der Rechnungsprüfungsstelle gab es denn auch die Empfehlung, den Hebesatz zumindest auf die 310 Prozent zu erhöhen.

„Was verlieren wir tatsächlich“, wollte Ratsmitglied Johannes Schneider wissen. Der Gemeinde blieben 25000 Euro mehr, wenn man den Hebesatz hinaufsetze, so die Antwort von Kämmerer Christoph Schmieg. Gemeindechef Strohmaier wies in der Diskussion auf die vielen Projekte hin, die die Gemeinde heuer und in den nächsten Jahren schultern muss und fügte an: „Mehr Anlass kann man nicht haben.“ Für eine Anhebung hatte sich auch sein Vize Josef Kohl stark gemacht. Personengesellschaften entstehe keine Mehrbelastung, könnten sie doch die Gewerbesteuer mit der Einkommenssteuer verrechnen, so Kohl.

Bevor man Steuererhöhungen ins Auge fasse, solle man lieber über Einsparungen beispielsweise bei Gutachterkosten nachdenken, meinte dagegen Markus Vogler. Auch Michael Rehm wollte den Gewerbetreibenden, „die viel für Hergensweiler machen“, keine Erhöhung zumuten.

Zahlreiche Investitionen der Gemeinde

Man habe „ein ziemlich ambitioniertes Programm“ für die nächsten drei Jahre und könne stolz darauf sein, Dinge wie die Sanierung des alten Bahnhofs anzupacken, stellte Rathauschef Strohmaier zum Haushalt fest. Beim Bahnhof investiert die Gemeinde 570000 Euro in Wohnbereich und Nebengebäude, in das die Dorfbücherei einziehen soll. Insgesamt fließen gut vier Millionen Euro in Bauprojekte und Grunderwerb (siehe Kasten).

Aber nichts sei überdimensioniert, so Strohmaier. Gegenüber dem im Dezember vorberatenen Haushalt (wir berichteten) gab es nur geringfügige Änderungen, die Kämmerer Schmieg vorstellte: Die Gemeinde muss etwas tiefer in die Rücklagen greifen. Nachdem jetzt knapp 2,4 Millionen Euro entnommen werden, verbleiben nur noch gut 350 000 Euro auf der hohen Kante.

Rücklagen sollen in nächsten Jahren wieder wachsen

Die Rücklagen sollen laut Finanzplan in den kommenden Jahren aber wieder aufgefüllt werden und 2020 bei fast zwei Millionen Euro liegen. Kreditaufnahmen sind im Haushalt nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen sind festgesetzt für Breitbandausbau (938000 Euro) und Beschaffung neues Feuerwehrfahrzeug (300000 Euro). Dem Finanzplan bis 2020 stimmten die Räte einmütig zu.

Der Haushalt in Zahlen

- Gesamtvolumen: 7,3 Millionen Euro.

- Verwaltungshaushalt: 3,1 Millionen Euro.

Einnahmen: Einkommensteueranteil: 1,1 Millionen Euro, Gewerbesteuer: 750.000 Euro, Grundsteuern: 200.000 Euro.

Ausgaben: Kreisumlage: 980.000 Euro, VG-Umlage: 190.000 Euro, Personalausgaben: 670.000 Euro.

- Vermögenshaushalt: 4,2 Millionen Euro.

Baugebiete und Gewerbegebiet: 1,52 Millionen Euro,

Sanierung des alten Bahnhofs: 570.000 Euro,

Breitbandausbau: 310.000 Euro (Folgejahr 940000 Euro),

Bahnübergang Bingger: 250.000 Euro,

Sanierung Rathaus: 200.000 Euro (gleicher Betrag im Folgejahr),

Kanal Roßhimmel: 185.000 Euro,

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge: 180.000 Euro (Folgejahr 300000 Euro),

Erneuerung der sanitären Anlagen in der Leiblachhalle: 110.000 Euro,

Straßensanierungen: 100.000 Euro,

Neugestaltung gemeindlicher Friedhof: 50.000 Euro. (hipp)