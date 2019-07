Hergensweiler feiert vier Tage lang Dorffest

Von Donnerstag 1. August, bis Sonntag 4. August laden der Musikverein Hergensweiler und der Förderverein Kinderfest zum traditionellen viertägigen Hergensweilerfest ein. „Es ist unser 53. Dorffest und es verbindet in einer einzigartigen Mischung unsere Liebe zur Blasmusik mit Party und dem traditionellen Kinderfest. Wir wollen jeder Generation etwas bieten, damit Jung und Alt zusammen feiern können“, sagen Gerhard Bingger, der Vorsitzende des Musikvereins Hergensweiler, und Erika Fritz, die Vorsitzende des Fördervereins Kinderfest. Beide loben die vielen Helfer, die alle an einem Strang ziehen, um der Dorfgemeinschaft und der ganzen Region ein schönes Fest zu bescheren. In diesem Jahr gibt es einige spezielle Höhepunkte.

Das Fest beginnt am Donnerstag um 20 Uhr, mit einer Rock-Nacht: The First Generation of Number Nine werden alle Fans alter Rock-Klassiker auf die Bänke reißen. Am Freitag, 2. August geht die Party um 20.30 Uhr mit den Lederrebellen weiter, die bereits in den vergangenen Jahren das Festzelt mit „Blasrock, Volxmusik und Partykrachern“ gerockt haben.

Der Samstag, 3. August, gehört bis zum Abend den Kindern und ihren Familien. Am Vormittag finden die Kinderfestspiele statt, die Silvia und Anton Kleinhans mit bewährtem Helferteam veranstalten. Ein Highlight ist das anschließende Überraschungsfrühstück an nagelneuem, schön dekoriertem Platz, der selbstverständlich noch geheim ist. Der Förderverein Kinderfest bereitet es seit Wochen liebevoll vor, samt den rund 200 Erinnerungsgeschenken. Auch diese sind wie immer streng geheim, damit sie als Überraschung für besonders leuchtende Kinderaugen sorgen. Um 13.30 Uhr startet der Kinderfestumzug. Da marschieren alle Schul- und Kindergartenkinder und die Jugend der Vereine hübsch herausgeputzt beschwingt und fröhlich durchs Dorf, der Kinderfestfahne hinterher. Das Motto heißt „Hergensweiler Kinderfest – da wo das Glück wohnt“. Die Schule habe dafür unglaublich schön gebastelt. „Es wird sehr emotional“, verspricht Erika Fritz. Die Kinder durften nämlich auf Initiative der Mittagsbetreuung in Maikäfer und Kleeblätter aufschreiben, was für sie Glück bedeutet. Und diese Glücksbotschaften werden nach dem Umzug im Festzelt ausgestellt. Weil am Sonntag zur Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs der Festumzug ein zweites Mal durchs Dorf marschiert, rechnet Fritz mit einem besonders festlichen Umzug und ausgefallenen Ideen der Vereine. Es folgt der feierliche Festakt am „Theo-Bihler-Platz.“

Nach dem spannenden Luftballonstart verbringen die Kinder und ihre Familien einen vergnüglichen Nachmittag rund ums Festzelt: Vergnügungspark, Narrenbähnle, Erlebnis pur am Festplatz, Minibagger, Motocars im Schulhof, Tombola mit Supergewinnen und vieles mehr stehen auf dem Programm. Im Festzelt spielt die Musik. Um 16.45 Uhr werden dort auch die Gewinner der Vormittagsspiele geehrt, der Hauptpreis der großen Tombola verkündet und die Schulkinder der vierten Klasse von den Fünftklässlern traditionell mit einer Sonnenblume aus der Grundschule verabschiedet.

Am Abend feiern die Erwachsenen ab 20 Uhr mit den 4 lustigen 5 weiter. Danach geht es steil in die Partynacht mit Hindervier – die alten Jungen Staufner. Der Festsonntag beginnt mit dem Festgottesdienst und der Fahrzeugsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs am Dorfplatz, begleitet vom MV Hohenweiler. Anschließend steht der Frühschoppen mit der MK Maria-Thann auf dem Programm, bis um 13.30 Uhr der Festumzug zu Ehren des neuen Feuerwehrfahrzeugs durch die Dorfstraßen zieht und die MK Röthenbach für Stimmung im Festzelt sorgt. Mit „OHO Die Blasmusik“ klingt das Fest am Sonntagabend langsam aus.