Hergensweiler Erstklässler erhalten reflektierende Sicherheitswesten

Die AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau und die Kreisverkehrswacht haben über 3000 Erstklässlern an rund 60 teilnehmenden Schulen reflektierende Sicherheitswesten geschenkt. An der Grundschule Hergensweiler erhielten 20 Erstklässler die praktischen Überwürfe. Alexandra Künzler, Lehrerin der 1. Klasse befürwortet das Projekt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“. Gerade mit Beginn der dunklen Jahreszeit steige die Gefahr, dass Autofahrer Kinder zu spät erkennen. „Ein häufiger Unfallgrund ist, dass Kinder nicht auf den fahrenden Verkehr achten und auch mal überraschend die Straße überqueren“, sagt Peter Kraus von der Polizei Lindau. Die reflektierenden Warndreiecke böten den Kindern auf ihrem Schulweg einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Auch die Gesundheitskasse sehe es als wichtige Aufgabe, den Schulweg gerade für die Kleinsten und Schwächsten im Straßenverkehr sicherer zu machen, heißt es in einer Mitteilung der AOK.