Heißer Einstieg in den Kultursommer

Der nunmehr neunte Kultursommer in Hergensweiler hat heiß angefangen: mit F**k die Polka, die Brass Band aus dem Westallgäu. Die siebenköpfige Band – sechs Bläser, ein Schlagzeuger – spielt „alles, was Spaß macht und rockt“. Polka hat man, wie der Name schon andeutet, eher nicht auf dem Schirm.

Die Musiker schafften es, unverzüglich den Groove auf die rund 100 Zuhörer überspringen zu lassen. Rund um den Eulenbrunnen gab es immer wieder Jubel und Beifall. Von dunklen Wolken, zuckenden Blitzen und ersten Regentropfen, die nach einer halben Stunde fielen, ließ man sich angesichts fetter Musik erst mal nicht beeindrucken. Dann aber zeigte das Gewitter, dass es jetzt den Dirigentenstab übernimmt und schlug alle in die Flucht. Den beliebten Kultursommer hat der Arbeitskreis Kultur und Geschichte vor neun Jahren ins Leben gerufen. Von Mai bis September finden hier ein bis zwei Mal im Monat Konzerte statt. Als nächstes kommt am 13. Juni die Stadtkapelle Lindenberg nach Hergensweiler. Der Musikverein Sigmarszell tritt am 27. Juni am Eulenbrunnen auf. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr und finden nur bei trockener Witterung statt. (hipp)