Am Mittwoch ist von einem oder mehreren Unbekannten versucht worden, einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Hergensweiler aufzuhebeln. Der Zigarettenautomat wurde bei den Hebelversuchen so stark beschädigt, dass er nun unbrauchbar ist, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird auf circa 1800 Euro geschätzt. Am Automat sicherten die Beamten Blutspuren.