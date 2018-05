Haushälterin findet 80-Jährigen tot hinter dem Haus

Rätselhaft war zunächst ein Todesfall am Freitag in Hergensweiler. Denn eine Haushälterin fand einen 80-Jährigen hinter seinem Haus tot. Da ein Fenster des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens eingeschlagen war, ermittelte die Polizei in alle Richtungen.

Es kam am Freitag bei dem Anwesen zu einem größeren Polizeieinsatz, der bis in den späten Abend dauerte. Gegen 13.40 Uhr hatte die Frau den leblosen Mann gefunden. Mehrere Polizeibeamte, die in der Nähe eine Kontrollstelle betrieben hatten, und ein Diensthundeführer umstellten das Haus, das sie anschließend durchsuchten. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf einen Einbruch. Die Kripo Lindau übernahm die Ermittlungen zum Ableben des Mannes. Der Leichnam wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten und auf Anordnung einer Richterin noch am Freitagabend im Institut für Rechtsmedizin der Universität München obduziert. Dabei ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Vielmehr ist von einem Tod aus innerer Ursache auszugehen.