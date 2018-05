Grüne schauen sich geplantes Demenzdorf an

Thomas Gehring, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen Landtagsfraktion, hat sich bei einem Besuch im Lindauer Altenheim Maria-Martha-Stift zusammen mit der Kemptener Stadträtin und Landtagskandidatin Erna-Kathrein Groll eingehend mit dem Konzept des geplanten Demenzdorfs „Hergensweiler Heimelig“ befasst.

Neben Heimleiterin Anke Franke stand auch Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier Rede und Antwort, berichten die Grünen in einem Schreiben an die Presse. Strohmaier unterstützt das Projekt auf der Gemarkung von Hergensweiler, ebenso der Lindauer Grünen-Kreissprecher und Kreisrat Christian Schabronath, der sich ebenfalls auf den neuesten Stand bringen ließ. „Demenz ist eines der Themen, die uns vor große Herausforderungen stellen, für die wir innovative Lösungen brauchen“, sagte Thomas Gehring, der bei der kommenden Landtagswahl im Herbst wieder für die Grünen im Stimmkreis Lindau/Sonthofen antritt. Nach zwei Stunden eingehender Gespräche, sagte der Landespolitiker seine Unterstützung zu und zeigte sich besonders beeindruckt von den Schilderungen Strohmaiers, der sich seit seiner Reise nach De Hogeweyk in den Niederlanden, das als Vorbild für „Hergensweiler Heimelig“ dient, für das Demenzdorf stark macht: „Wenn meine Mutter eine Demenz hätte, wüsste ich sie in so einer Einrichtung gut aufgehoben und hätte ein gutes Gefühl“, bekräftigte Strohmaier.