Geschichtsfan leitet Heimatmuseum in Hergensweiler

Der alte Museumsleiter Arthur Wetzel wollte sein Amt nicht weiterführen. Das verkündete er der Vorsitzenden des Museums- und Trachtenvereins Hergensweiler, Angela Rehm, im Herbst vergangenen Jahres. Rehm musste schnell einen Nachfolger finden. Zwar war die nächste Jahresversammlung erst im März 2016, aber die Organisation der Sonderausstellung anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des bayerischen Reinheitsgebots stand an. Sie fragte Roland Ohneseit. Der 66-Jährige ist schon seit 1990 im Verein und hatte tatkräftig bei der vergangenen Sonderausstellung über die Burg Mollenberg mitgeholfen.

Ohneseit war schnell für das Amt zu begeistern. Ihm gefällt, dass Rehm, die erst vor zwei Jahren zur Vorsitzenden gewählt wurde, ein „lebendiges Dorfmuseum ohne Hemmschwellen“ schaffen will. Das ist auch sein Ziel. Er möchte die Menschen für Geschichte begeistern. Er selbst habe sich schon immer für die historischen Ereignisse in der Region interessiert, erzählt er. Insbesondere das Mittelalter hat es ihm angetan. So baute er beispielsweise ein detailgenaues Modell der Burg Mollenberg und half in den 80er Jahren bei der Restaurierung einer Burgruine in Ratzenried. Er sagt: „Das war immer ein Ausgleich zu meinem Beruf.“ Ohneseit war Prozessmanager in einer Firma.

„Kleeblatt“ entscheidet über Heimatmuseum

Seit kurzem ist er in Rente. „Ich war auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung“, sagt er. Nun fährt er regelmäßig die rund 20 Kilometer von seinem Wohnort Argenbühl nach Hergensweiler. Obwohl er nicht mehr in Hergensweiler lebt, hat er einen engen Bezug zu dem Ort. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Von 1959 bis 1970 habe er sogar in dem Haus gewohnt, in dem sich das heutige Museum befindet.

Ohneseit beschreibt sich selbst als offenen und direkten Menschen. Gleichzeitig sei er ein Mannschaftsspieler. Er wolle seine Ideen nicht gegen den Willen anderer durchsetzen, sondern die Menschen davon überzeugen. In den Dingen, die das Museum betreffen, entscheidet deshalb immer das sogenannte Kleeblatt, sagt Ohneseit. Es besteht neben ihm aus Rehm, ihrem Stellvertreter Georg Betz und dem Museumswart Max Gruber.

Sie hätten auch gemeinsam entschieden, die Räume umzugestalten. Ohneseit sagt: „Wir wollen, dass das Museum interessanter wird, doppelte Ausstellungstücke kommen ins Depot.“ Außerdem möchte Ohneseit einen engeren Austausch mit den Ortsheimatpflegern und anderen Dorfmuseen im Landkreis Lindau. Er will ein richtiges Netzwerk schaffen.

Sonderausstellung zu 500 Jahren bayerisches Reinheitsgebot

Seine erste Herausforderung war allerdings die Organisation der Sonderausstellung „500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot – Brauereien im Landkreis Lindau ab dem 18. Jahrhundert“. Es gelang ihm, Exponate von allen 37 Brauereien zu bekommen, die es in der Region gab. Kern der Ausstellung wird die Brauerei Meckatzer Löwenbräu sein. Von den übrigen Brauereien finden sich Krüge, Gläser, Flaschen oder Bierdeckel im Museum. Eine Übersichtkarte zeigt alle aktuellen und ehemaligen Standorte.

Die Sonderausstellung wird am Sonntag, 1. Mai, um 10.30 Uhr eröffnet. Besucher können an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 10.30 bis 16 Uhr im Heimatmuseum in Hergensweiler vorbeischauen. (andy)