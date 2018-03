Georg Betz ist der neue Vorsitzende des Museums- und Trachtenvereins Hergensweiler. Bei den von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier geleiteten Neuwahlen kandidierte die bisherige Vorsitzende Angela Rehm nicht mehr für das Amt, das sie vier Jahre lang ausgeübt hatte. Bei drei Posten wünschten die Mitglieder bei der Hauptversammlung eine schriftliche Wahl, obwohl es jeweils nur einen Kandidaten gab. Georg Betz erhielt als neuer erster Vorsitzender 26 von 28 abgegebenen gültigen Stimmen. Max Gruber konnte als neuer stellvertretender Vorsitzender die volle Stimmenzahl einfahren, Museumsleiter Roland Ohneseit wurde mit 21 Stimmen wiedergewählt.

Die restlichen Posten wurden einstimmig per Akklamation vergeben: Ihr Amt weiter ausführen werden Schriftführerin Magdalena Schega, Kassenwart Ralf Uecker, Museumswart Max Gruber und Tanja Uecker als Jugendwartin Trachten. Angela Rehm ist neue Trachtenwartin und löst damit Hedwig Wetzel ab, die nicht mehr antrat. Neu in den Vorstand gewählt wurde Beisitzerin Sylvia Schöll. Sie tritt die Nachfolge von Liz Kunder an, die nicht mehr kandidierte. Als Kassenprüfer wieder zur Verfügung stellten sich Gertrud Heim und Werner Nuber. Weiter vakant bleibt der Posten des Jugendwarts Trachten. Blumensträuße und Geschenke als Dank für die geleistete Arbeit wurden an diesem Tag reichlich vergeben. Ehrenurkunden für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Ehrenmitglied Theo Bihler, Angela Rehm, Yvonne Stock, Werner Nuber und Michael Rehm.

2300 Besucher bei Ausstellung

Der Museums- und Trachtenverein Hergensweiler hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich, geprägt von viel Arbeit und großem Einsatz aller Verantwortlichen. Das zeigte Angela Rehm in ihrem Bericht auf. Sie nannte die erfolgreiche Sonderausstellung „Vasa sacra“, bei der durch das große Engagement von Museumsleiter Roland Ohneseit „wahre Besucheranstürme“ verzeichnet werden konnten. Zu den Höhepunkten im Vereinsleben gehörte der Gauheimattag in Hergensweiler, bei dem der Verein auch sein 25-jähriges Bestehen feiern konnte, das Osterbrunnenfest, der Tag der offenen Tür im Heimatmuseum und die auf Kinder zugeschnittene Weihnachtsausstellung mit Märchenlesung.

Der Verein verzeichnet aktuell 78 Mitglieder. Von zweien gingen die Mitgliedsanträge am Tag der Generalversammlung ein, so Rehm. Acht waren im vergangenen Jahr neu eingetreten. Über die zahlreichen Aktivitäten der Trachtengruppe, darunter die neu gegründete Trachtenjugend, berichtete Trachtenwartin Hedwig Wetzel. Kassenwart Ralf Uecker konnte eine gut gefüllte Kasse vorweisen. Aktuell liegt der Kassenstand bei gut 8300 Euro. Im vergangenen Jahr waren alleine an Spenden rund 9400 Euro hereingekommen. Gut die Hälfte davon flossen bei den 117 Führungen durch die Sonderausstellung in den Spendentopf, wie Museumsleiter Georg Ohneseit berichtete.

Ohneseit ließ mit Bildern die „Vasa sacra“-Ausstellung unter der Schirmherrschaft des emeritierten Kardinals Walter Kasper Revue passieren, die über 2300 Besucher ins Heimatmuseum lockte. Er zeigte auf, was alles unternommen wurde, um die Ausstellung mit einzigartigen Exponaten wie der Gallus-Reliquie bestücken zu können. Überall sei man auf offen Ohren gestoßen, so Ohneseit über die wertvollen Leihgaben.

Mittendrin in den Vorbereitungen sei man schon für die neue Sonderausstellung „Wider alle Hexerei“, die am 5. Mai eröffnet wird. Man werde zu diesem Thema auf Tatorte und Opfer eingehen, darunter die „Moorhexe“ aus Hergensweiler, die zu den Zeiten der Hexenverfolgungen ebenfalls hingerichtet wurde. Der Dank von Ohneseit ging an alle, die sich unermüdlich einbrachten. Dazu zählten neben den eigenen Aktiven auch Feuerwehr, Musiker, Schützen und nicht zuletzt die Gemeinde, die finanzielle Unterstützung gab.