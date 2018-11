Gemeindliche Parkplätze beschäftigen Räte

Schon im Rechnungsprüfungsbericht zur Jahresrechnung 2016 waren sie Thema im Hergensweilerer Rat: die gemeindlichen Parkplätze an der Kemptener Straße. Auch in der jüngsten Ratssitzung kamen sie wieder zur Sprache.

Beim Bau des Wohn- und Geschäftshauses hatte 2013 der damalige Gemeinderat beschlossen, neben der Zufahrt auch 19 Parkplätze auf eigenem Grund und auf eigene Rechnung zu bauen. Der Grundstücksanteil mit einer Fläche von rund 860 Quadratmetern blieb im Besitz der Gemeinde. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen beliefen sich auf fast 150 000 Euro. Bislang werden die Parkplätze kostenfrei von Gewerbetreibenden und Anwohnern genutzt, teilweise sogar für Kunden reserviert. Die Bäckerei Schwarz hat gleich an fünf Stellplätzen ein entsprechendes Schild angebracht. Dass das nicht passt und man eine Regelung finden sollte, hatte schon Bernhard Merkel, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, in seinem Bericht festgehalten. Und Bürgermeister Wolfgang Strohmaier hatte dazu gemeint, dass man damals den gemeindlichen Grundstücksanteil an die Bauherrengemeinschaft hätte mit verkaufen müssen. Jetzt kamen Vorschläge im Rat auf, die Parkplätze zu vermieten. Das Thema wird also das Gremium weiter beschäftigen.