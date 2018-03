Auch wenn die Wiese pitschnass ist und Schneeflöckchen, Weißröckchen vom Himmel stöbern: Die Hergensweiler kann das beim Funkenfeuer nicht schrecken. Unterm Zelt und den Regenschirmen hatten sich am Samstag in Unterösch viele große und kleine Zuschauer eingefunden, die von einer Bläsergruppe des Musikvereins auf das traditionelle Feuer eingestimmt wurden. Sie warteten gespannt auf den Augenblick, in dem der von Feuerwehr und Funkenteam aufgebaute stattliche Stapel aus Holz und eingesammelten Christbäumen entzündet wurde. Hoch oben thronte die Strohhexe, die nach altem Brauch den Winter darstellt, der ausgetrieben wird. Als unten die ersten Flammen im Holzstapel hochschlugen, verschwand die Hexe allerdings in dichten Rauchwolken. Nach einigen Minuten war es dann soweit, das Feuer bekam das feuchtgewordene Holz in den Griff, prasselte wilder und erhob sich als Riesenfeuersäule in den Himmel. Andächtig bewundert von den Zuschauern, die auch eifrig dem angebotenen Glühmost, den Funkenringen und Wienerle zusprachen.