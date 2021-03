Fahrradfahrerin wird bei Unfall in Hergensweiler leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag auf Höhe der Tankstelle in Hergensweiler ereignete. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte zur Tankstelle abbiegen und nahm dabei der auf dem Geh- und Radweg entgegenkommende Radlerin die Vorfahrt. Diese stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich diverse Prellungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Lindauer Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand nur geringer Schaden, so die Polizei.