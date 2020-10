Exkursion durchs herbstliche Degermoos

Mit einer Exkursion in das herbstliche Degermoos schließt die Gebietsbetreuung des BUND Naturschutz am Freitag, 23. Oktober, um 14 Uhr das diesjährige xkursionsprogramm ab. Das Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet Degermoos ist laut BUND ein vielfältiges Mosaik aus naturnahen und nutzungsbedingten Moorlebensräumen. Die Artenvielfalt ist beträchtlich, jedoch auch bedroht. Es zeigen sich noch immer die Spuren der früheren Torfnutzung mit ihren Auswirkungen wie Entwässerung und Verbuschung. Es hat sich auch schon viel getan, um das Moor zu renaturieren. Gebietsbetreuerin Isolde Miller stellt bedrohte Arten und Lebensräume vor und zeigt, welche Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden können. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung. Der Treffpunkt ist nicht, wie im Rundbrief der Kreisgruppe beschrieben, am Bahnhof Hergatz, sondern stattdessen am Bahnübergang Obernützenbrugg.

Anmeldung erforderlich unter oder Telefon 08382 / 88 75 64.