Eröffnung im nächsten Jahr: Erdarbeiten für Netto-Markt sind in vollem Gange

Seit rund zweieinhalb Jahren ist er Thema in Hergensweiler, beschäftigte Bürger, Räte und Planer: der Netto-Verbrauchermarkt, der sich im Ort ansiedeln und damit die Nahversorgung entscheidend verbessern wird. Nun ist der Startschuss für die Bauarbeiten gefallen. Das Landratsamt Lindau hat laut Bürgermeister Wolfgang Strohmaier am vergangenen Freitag eine Teilbaugenehmigung für den Aushub erteilt, und seitdem sind die Erdarbeiten in vollem Gange. Wie Strohmaier weiter mitteilt, hat der Investor die örtliche Firma Vogler mit den Aushub- und Planierarbeiten beauftragt. Die Gemeinde hat der Baufirma den Auftrag für den Bau der Erschließungsstraße (rechts im Bild) erteilt. Die Straße wird zum vierten Finger des Kreisverkehrs am Ortseingang. Man hoffe, dass bis Weihnachten der Rohbau für den Verbrauchermarkt steht, so Gemeindechef Strohmaier. Der Wunsch der Firma Netto sei es, den Markt in der ersten Jahreshälfte 2019 zu eröfffnen. Foto: hipp