Elf Kinder Kinder empfangen Erstkommunion

Elf Kinder aus Hergensweiler haben am Samstag ihre Erste Heilige Kommunion empfangen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Festgottesdienst in der Pfarrkirche in Weißensberg statt, da dort mehr Platz ist und der Abstand eingealten werden konnte. Dies teilt die Pfarreigemeinschaft Weißensberg mit.

Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Anton Latawiec und Diakon Josef Wetzel gehalten.

Die Kinder waren seit Dezember 2019 durch Martina Hagg und Silke Bingger auf das Sakrament der Kommunion vorbereitet worden. Wegen Corona musste die Gruppe eine Pause einlegen. Im Juli ging es dann mit den Gruppenstunden weiter,.

Folgende Kinder haben ihre Erstkommunion empfangen: Noah Eiermann, Madita Esslinger, Maria Geigenberger, Isabella Geigenberger, Marcel Grahneis, Max Höllgartner, Eva Immertreu, Jannis Knapp, Theo Schauss, Simon Uecker und Sarah Wilhelm.