Eisplatte fällt auf Auto: Mann von Glassplitter verletzt

Weil sich am Montag eine Eisplatte von einem Lastwagen gelöst hat und auf ein Auto gefallen ist, wurde ein Autofahrer verletzt. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei am Montagmorgen auf der B 308. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West war dies bereits der 13 Unfall durch fallende Eisplatten.

Wie die Polizei schreibt, war der Lastwagen am Montag im Bereich „Dornacher Wald“ bei Hergensweiler unterwegs, als sich die Eisplatte löste und auf das dahinter fahrende Auto fiel. Der 56-jährige Fahrer des Wagens wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 500 Euro.

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und daran zu erinnern, Fahrzeuge vor der Fahrt von Schnee und Eis zu befreien. Denn: Jeder Fahrzeugführer sei verpflichtet, sein Fahrzeug schnee- und eisfrei zu halten. Gerade bei entsprechender winterlicher Witterung müssten gefährliche Dachlasten wie Eis und Schnee vor Fahrtantritt von Fahrzeugen entfernt werden. Diese Gefahr bestehe insbesondere bei Eigenbewegung der Planen bei Lastwagen und deren Anhängern während der Fahrt.

Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, begeht eine Verkehrsordnungswidrigkeit, erinnert die Polizei. Verwarnungs- beziehungsweise Bußgelder zwischen 25 und 80 Euro würden dann fällig werden. In jedem Fall werde die Weiterfahrt so lange unterbunden, bis der verkehrssichere Zustand des Fahrzeugs wieder hergestellt werde.

Eine Schädigung wird mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro und einem Punkt geahndet. Wenn – wie im aktuellen Fall – ein Mensch verletzt wird, droht ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Fahrlässigen Körperverletzung.