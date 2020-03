In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Hergensweiler in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Im dortigen zum Theaterverein gehörenden Theaterstüble wurden ein Mediagerät und Getränke entwendet. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf circa 750 Euro. Der entstandene Sachschaden wird im Polizeibericht auf circa 1000 Euro geschätzt.