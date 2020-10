Ein Biber hat sich in Bereich des Gewerbegebiets Rupolz angesiedelt und in einem Schacht des Regenwasserkanals ein Nest gebaut. Dies berichtete Bürgermeister Wolfgang Strohmaier in der jüngsten Ratssitzung. Ganz in der Nähe befindet sich ein Regenrückhaltebecken, das das streng geschützte Tier als Lebensraum nutzt. Wegen des Biberdamms habe das Wasser nicht abfließen konnte. Der Wasserstand sei gestiegen, und das Wasser habe ins Kanalsystem zurückgedrückt. Um drohende Schäden durch einen Rückstau zu vermeiden, habe die Gemeinde in Abstimmung mit dem Landratsamt den Ablauf spülen lassen. Jetzt sollen laut Strohmaier die Lebensgewohnheiten des Bibers genau beobachtet werden, um notfalls geeignete Maßnahmen wie etwa eine Umsiedlung ergreifen zu können.