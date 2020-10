Sehr gute Gewinne, tolle Umsatzzahlen, ein hervorragendes Ergebnis und sechs Prozent Dividende für die Genossen – mit diesen Erfolgszahlen für das vergangene Wirtschaftsjahr hat die Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters (EGS) ihre Mitglieder auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wieder erfreut. Überrascht hat die Vorstandschaft die Mitglieder allerdings nur damit, dass sie zum ersten Mal seit dem 102-jährigen Bestehen des Unternehmens eine Frau als Kandidatin für den Aufsichtsrat präsentierte. Und obwohl auch ein Mann zur Wahl stand, entschieden sich die Mitglieder eindeutig für Hanna Fischer.

Mit ihren 102 Jahren ist die EGS ein Traditionsunternehmen. Und eigentlich schon zur Tradition gehören die hervorragenden Erfolgszahlen der Genossenschaft. Aber es ist auch schon zur Tradition geworden, dass die Mitglieder nach der alljährlichen Jahreshauptversammlung zusammen sitzen, Brotzeit machen und ihr Unternehmen feiern. Während die Zahlen nach wie vor Grund zur Freude gegeben haben, mussten die Mitglieder heuer jedoch auf das gemütliche Zusammensein verzichten. Ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet war zudem die Wahl der Leiblachhalle in Hergensweiler als Ort der Versammlung. Statt wie gewohnt in Schlachters zu bleiben und dort ins Haus des Gastes zu gehen, ließen sich die gekommen 34 von insgesamt 241 Mitgliedern in der großen Halle doch besser mit dem geforderten Abstand platzieren.

„Zusammen ist wieder ein sehr gutes Ergebnis 2019 erzielt worden“, fasste Geschäftsführer Dieter Matheis zusammen, noch bevor er überhaupt den Jahresabschluss 2019 samt Geschäftsbericht abgegeben hatte, und fügte hinzu: „Wir sind fast punktgenau auf das Ergebnis vom letzten Jahr gekommen.“ Eigentlich keine große Überraschung. Fährt die EGS doch seit Jahren die EGS auf Erfolgskurs und erwirtschaftet Gewinne. So hat das Unternehmen im vergangenen Jahr insgesamt 8,8 Millionen Euro umgesetzt, und damit sogar rund 185 000 Euro mehr als im Jahr davor. Daraus wiederum ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von knapp 266 000 Euro. „Das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin“, versicherte der Geschäftsführer.

Denn diese Summe fließt wiederum in die Bilanz ein, die mit einem Betrag in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro ausgeglichen ist. Darin enthalten ist auf der Aktivseite das Anlagevermögen der EGS, das immerhin rund 3,9 Millionen Euro beträgt. Hinzu kommt ein Bankguthaben von 1,6 Millionen Euro, so dass das Umlaufvermögen in der Summe gut 2,5 Millionen Euro hat.

Demgegenüber steht auf der Passivseite das EGS Eigenkapital in Höhe von gut 5,1 Millionen Euro, was 80 Prozent entspricht und damit fünf Prozent mehr ist, als im Vorjahr.

„Das ist ein stetiges Ansteigen“, erklärte Matheis und betonte: „Es ist wirklich hervorragend, wie die EGS da steht.“

Auch für die GmbH, die von der Genossenschaft gegründet wurde, um als hundertprozentige Tochtergesellschaft Dienstleistungen außerhalb der EGS anzubieten, war das vergangene Jahr ein nicht weniger gutes. So betrugen die Umsatzerlöse, die die GmbH mit ihrem Glasfasernetz und der Energieberatung verdient, rund 75 000 Euro, was ebenso eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet, wie der Jahresüberschuss mit seinen 24 000 Euro. Auch hier ist die Bilanz mit einer Summe von rund 467 000 Euro ausgeglichen. Das Eigenkapital liegt hier bei 20 Prozent des Gesamten entspricht. „Das ist ein sehr guter Wert für eine GmbH“, bescheinigte Matheis. „Das passt alles.“

Insgesamt hat das Unternehmen 2019 über 25 Millionen Kilowattstunden Strom an die Gemeinden Hergensweiler, Weißensberg, Sigmarszell und einen kleinen Teil von Lindau verkauft. Ein Wert, der seit Jahren gleichbleibend sei, erklärte Matheis und verhehlte nicht, dass die EGS wegen zunehmender privater Kleinanlagen für das laufende Jahr mit acht bis zehn Prozent weniger Einspeisung in die eigenen Anlagen rechne. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass die meisten Kilowattstunden an Haushalts- und Sonderkunden gehen. Aber auch an Gewerbe, die Gemeinden und die Landwirtschaft, verkauft die EGS ihren Strom. Während der Gesamtzuwachs der 460 EGS eigenen Photovoltaikanlagen rund 10 500 Kilowattpeak betrug, betrug die Stromeinspeisung der EEG-Anlagen bei der Einleitung der erneuerbaren Energien knapp 10 200 Kilowattstunden.

Aufsichtsratsvorsitzender Oskar Bihler zeigte sich „sehr zufrieden“ mit der Ertragslage der EGS und schlug vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von 291 000 Euro genau 260 000 Euro in die Rücklagen zu geben sowie 18 000 in den Haushalt für 2021 zu übertragen. Die restlichen 12 862 Euro bekommen wiederum die Mitglieder, was sechs Prozent Dividende pro Geschäftsanteil bedeutet.

Am Ende der Versammlung wählten die Mitglieder Timo Fritz in den Vorstand, da sich Josef Bayer nach 15 Jahren im Vorstand nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Weil Timo Fritz bis dato Mitglied des Aufsichtsrates gewesen war, stand wiederum auch sein Posten zur Verfügung. Diesen weiblich zu besetzen, dafür hatte sich der Vorstand mächtig ins Zeug gelegt und mit der 24-jährigen Hanna Fischer aus Bösenreutin auch eine Frau gefunden, die sich mit Zahlen auskennt. Mit solchen habe sie beruflich zu tun, erklärte die Gesundheitsökonomin, die neben ihrer Arbeit am Lindenberger Krankenhaus zusammen mit ihrem Mann auch einen Nebenerwerbshof betreibt. Als Konkurrent stellte sich der 34-jährige Tobias Rasch zur Wahl. Doch die Mitglieder entschieden sich mit 24 zu 17 Stimmen eindeutig dafür Geschichte zu schreiben. Denn seit 102 Jahre ist Hanna Fischer nun die erste Frau, die im Aufsichtsrat der EGS sitzt.