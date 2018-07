E-Bike-Fahrer schwebt nochin Lebensgefahr

Der am Mittwoch bei Hergensweiler verunglückte Radfahrer schwebt immer noch in Lebensgefahr. Das hat Polizeisprecher Christian Eckel auf Anfrage der LZ bestätigt.

Der 76-Jährige war – wie berichtet – am Mittwochabend mit seinem E-Bike auf dem Radweg neben der B12 in Richtung Wildberg gefahren und hatte plötzlich und aus bislang noch ungeklärter Ursache die Fahrbahnseite gewechselt. Beim Überqueren der Fahrbahn fuhr er vor das Auto einer 47-Jährigen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Frontalzusammenstoß erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Lindenberger Polizei ermittelt weiter wegen der genauen Unfallursache.