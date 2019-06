Diese Musiker eröffnen das Woodstockenweiler Festival

In Hergensweiler wächst die nächste Generation Musikverrückter heran. Sieben Freunde zwischen neun und zwölf Jahren haben eine Band gegründet, Stromausfall heißt sie. Mit ihr eröffnen sie das sechste Woodstockenweiler Festival. Mit eigenen Texten und mit eigener Musik.

Es ist ein brütend heißer Sommertag. Hinter dem Haus von Michael Faller bauen die jungen Musiker im Schatten ihre Instrumente auf. Bandprobe von Stromausfall ist angesagt. „Hast du den Ton?“, „Ich hör mich nicht“, „Michael, die Box hat Rückkopplung“, „Zieh mal bitte das Kabel weiter rüber“, „Maras Mikro braucht mehr Saft“, „Lorenz bitte mach mal kurz den Soundcheck von allen“…schwirren die Stimmen hin und her, bis alles für die Probe vorbereitet ist. Ein Aufwand ist das jedes Mal und hört sich ganz schön professionell an.

Die Jungmusiker sind Schulfreunde. Feiern öfters ihre Geburtstage zusammen. Und sie sind vor allem die Generation Kinder, die seit Jahren von ihren Eltern auf das Woodstockenweiler Familienfestival mitgenommen werden. Kein Wunder, dass sie Musik im Blut haben. Alle sieben spielen zudem schon lange Instrumente und singen gern. Es war also unvermeidbar, dass irgendwann in den vergangenen Monaten die Idee aufkeimen musste, eine Band zu gründen. Ohne das Zutun ihrer Eltern schlossen sie sich zusammen. Begannen selber Texte zu schreiben und Melodien zu komponieren.

Sie wollen so richtig gut sein

Es kam der Zeitpunkt, da kamen sie nicht mehr richtig weiter. Das war der Moment, indem sie Michael Faller (45, Tenor und Musiker) als achtes Mitglied in die Band aufgenommen haben. Da war der erste Song – Maras Song „Mein Leben“ – schon fix und fertig und zwei weitere begonnen. „Sie schreiben ihre wirklich coolen Texte ganz allein. Sie erzählen sehr intensiv und authentisch von ihrer Lebenswelt. Die Textzeilen lassen sich super in Rhythmen packen. Ich helfe nur ein bisschen bei den Melodien und bin ansonsten Mitspieler und Bandcoach“, erzählt Faller. In der nächsten Woche werden sie täglich proben – denn sie wollen so richtig gut sein, für ihren ersten Auftritt, vor dem sie ganz schön aufgeregt sind.

Wie sie auf ihren Bandnamen gekommen sind? „Wir haben lange überlegt. Es sollte ein Knaller sein. Am Ende standen Herzinfarkt und Stromausfall auf dem Zettel. Stromausfall fanden wir dann doch positiver. Deshalb haben wir uns dafür entschieden“, erzählen Mara und Moritz. Amüsant ist vielleicht die Tatsache, dass die VKW Bandpate für Stromausfall sind. Das Woodstockenweiler Festival eröffnen sie übrigens am 29. Juni, um circa 12.30 Uhr.