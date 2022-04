Die Hergensweiler wollen ihren gestohlenen Osterhasen zurück

Schock am Ostersonntag: Der Osterhase am Kreisel in Hergensweiler ist weg. Von einer Anzeige hatte Achim Donner erst einmal noch abgesehen. Er ist Vorsitzender des Gartenbauvereins in der Gemeinde, die für sich als „Tor zum Bodensee“ wirbt. Doch die Hoffnung, dass es nur Spaßvögel waren, schwindet zunehmend.

„Wir hatten eigentlich gehofft, dass der Hase wieder auftaucht“, sagt Donner beim Telefonat am frühen Ostermontag-Nachmittag. Im letzten Jahr grüßte die etwa 1,50 Meter hohe Skulptur erstmals Rad- und Autofahrer vom Kreisverkehr aus. „Wir sind ja immer bedacht, das Dorf zu verschönern“, sagt der Vorsitzende. Dass das damit gelungen war, hatten die Menschen in Hergensweiler schon 2021 in Gesprächen bestätigt, erinnert er sich.

In dem Hasen steckt viel Arbeit

Seit dem Samstag vor Palmsonntag stand der Osterhase nun auch in diesem Jahr wieder dort. Federführend steht Sabine Wagner hinter dem Projekt, aber mit dabei sind natürlich auch viele weitere Helfer im Verein, sagt Achim Donner. „Da kommt man arbeitsmäßig schon auf ein paar Stunden“, weist der auf das Engagement der Ehrenamtlichen hin.

Dabei ist der Vereinsvorsitzende bei allem Unglück noch froh, dass sich niemand verletzt hat: „Die Täter haben die Sicherungsstahlseile durchgeschnitten.“ Die hingen runter und hätten bei mehr Wind vielleicht sogar jemanden weh tun können. Aber weil die Ehrenamtlichen vom Gartenbauverein eben darauf hoffen, dass vermeintliche Witzbolde dahinter stecken, haben sie noch keine Anzeige erstattet.

Täter können Skulptur auch anonym ablegen

Auch schwäbische.de hatte schon am Sonntag gefragt, wer den Hasen gesehen hat. In den Kommentaren auf Facebook wurde Unverständnis laut. Da hieß es „Warum kann man sich nicht dran erfreuen? Immer nur zerstören oder stehlen! So eine Gemeinheit!“ oder „Was stimmt denn mit den Leuten nicht!? Unglaublich“. Ein paar Lachsmileys gab es zwar auch, aber eben auch Betroffenheit.

Jetzt würden sich die Mitglieder des Gartenbauvereins einfach freuen, ihre Skulptur wiederzubekommen. „Es ist auch anonym ganz einfach möglich, den Osterhasen etwa vor unserem Vereinsheim, dem alten Backhaus, auf der Bank abzulegen“, würde sich Armin Zimmer jedenfalls über ein Wiedersehen freuen.