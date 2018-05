Der Trainer streikt, die Spieler haben Verständnis

Die Erziehungsmaßnahme hat zwar auf dem Platz nicht gefruchtet, aber nach der 0:7-Niederlage der SGM Hergensweiler/Niederstaufen gegen den FV Langenargen in der Fußball-Kreisliga B IV hat Trainer Frank Berckemeyer sehr viele Whats-Apps bekommen, die ihn nun positiver stimmen. Und klar ist: Über diese Aktion wird noch lange gesprochen.

Was war passiert? Als der Tabellenletzte Hergensweiler/Niederstaufen am Sonntag gegen den FV Langenargen spielte, fehlte Trainer Berckemeyer. Der Trainer der SGM Hergensweiler/Niederstaufen hatte sich aufgrund der Verhaltensweise eines Teils der Mannschaft entschieden, ein Training ausfallen zu lassen und bei der Heimpartie gegen Langenargen nicht an der Linie zu stehen. Volker Kick vertrat ihn. „Es hat mich gefreut, dass der Großteil der Mannschaft reagiert hat“, sagt Berckemeyer der „Schwäbischen Zeitung“. Der Grund für Berckemeyers ungewöhnliche Aktion: Sechs Spieler hatten sich für die Partie aus persönlichen Gründen abgemeldet, das kam beim Trainer nicht gut an. „Ich kann ja verstehen, dass man nicht immer hoch motiviert ist, wenn man auf die Mütze bekommt, doch ich bin ja auch immer da und das erwarte ich von den Spielern auch“, betont Bercke-meyer. Er habe sich mit der Vorstandschaft zwei Jahre für den Neuaufbau gegeben. Da könne nicht über Nacht alles klappen, man brauche Geduld. In den vergangenen Wochen hätte er diese Tendenz festgestellt. Spieler hätten private Termine dem Fußball vorgezogen. „Entweder machen wir das zusammen oder gar nicht“, meint der Trainer.

Nach der erzieherischen Maßnahme habe die Mannschaft nun positiv reagiert. „Das hat mich gefreut“, sagt Berckemeyer. Er wolle weitermachen und die SGM in der neuen Saison sportlich weiter nach vorne bringen. Einige neue Spieler hätten für die neue Saison bereits zugesagt. Ein Trainingslager in Würzburg sei geplant. „An mir soll es nicht liegen. Ich will mit der Mannschaft sportlich vorwärtskommen, aber das kann ich nicht alleine.“

„Am Freitag hat Frank Bercke-meyer aus beruflichen Gründen das Training nicht geleitet und seinen Rücktritt angeboten, da er mit der aktuellen sportlichen Situation nicht zufrieden ist“, sagt Abteilungsleiter Frank Meyer. Das Fehlen Berckemeyers am Sonntag sei abgesprochen gewesen, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, Am Dienstag werde er wieder das Training leiten. Anschließend gibt es Gespräche.