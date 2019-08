Der neue Netto-Markt ist eröffnet

Der neue Netto Marken-Discount in Hergensweiler ist am Dienstag feierlich eröffnet worden. Gerade mal zwölf Tage nach der Bauübergabe präsentierte sich der Supermarkt gut und reichlich eingerichtet, den vielen hundert Kunden, die in den ersten Stunden bereits wissen wollten, was sie künftig am Ort einkaufen können.

Zur Eröffnung sind viele Gemeinderäte, der erste, zweite und dritte Bürgermeister, Wolfgang Strohmaier, Josef Kohl und Walter Nuber, gekommen, sowie Gebiets- und Regionsvertriebsleiter Peter Kuster und Benjamin Berthold der Firma Netto und der Investor Peter Hinderer, für den es die 19. Nettofiliale ist, in die er investiert. Nach dem feierlichen, wenn auch rein symbolischen Durchschneiden der Bänder – denn im Laden herrscht längst emsiges Einkaufstreiben – drehen auch die Eröffnungsgäste eine von Kuster und Berthold geführte Runde durch den neuen Markt und überzeugen sich von dem ansprechenden Angebot. Dabei hören sie unter anderem von umweltfreundliche Baustandards und umweltschonenden Technologien, und davon dass das LED-Beleuchtungskonzept, sowie die hochwertigen Bodenfliesen den neuesten Netto-Standards entsprechen. „Ich bin froh, dass wir das jetzt geschafft haben“, freut sich Gemeinderat Alfred Biesenberger und lobt die durchdachte Einkaufslogistik: Beispielsweise kann das Leergut ohne Umwege gleich im Eingangsbereich abgegeben werden.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde erfahren, wie schwer es ist, einen Betreiber für einen Lebensmittelmarkt auf dem Land zu begeistern. „Netto ist da anders“, sagt Strohmaier. „Netto erkennt zentralisiertes Umland und hat sich schon in vielen ländlichen Gemeinden erfolgreich platziert. Durch das vielfältige Sortiment funktioniere die Kundenbindung gut“, habe er sich sagen lassen.

Kunden finden neuen Markt toll

„Das ist heute wie Geburtstag und Weihnachten zugleich“, freut sich Gertrud Betz nicht nur über die zehn Prozent auf alles, die es in den ersten Tagen zur Eröffnung gibt. Ihr geht es wie dem Ehepaar Maria und Ewald Lang, die mit strahlenden Augen und schon halb gefülltem Einkaufswagen langsam eine Orientierungs- und Erkundungsrunde absolvieren. „Wir sind so froh, dass wir jetzt am Ort einkaufen können. Damit entfallen auch die lästigen und anstrengenden Vorratseinkäufe. Der Netto-Markt ist Luxus und hat in Hergensweiler wirklich gefehlt. Und es gibt ja noch viel mehr als Lebensmittel.“ An der Kasse sagt eben eine Kundin zur Verkäuferin „den Cent legen Sie mal nebenhin, der soll dem Markt Glück bringen.“