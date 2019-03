Der All’s sell g’macht-Markt lockt wieder

Hergensweiler - Inzwischen kann man schon von Tradition sprechen: Findet doch in diesem Jahr der All’s sell g’macht-Markt der Hergensweiler Powerfrauen bereits zum elften Mal statt. Am Samstag, 23. März, öffnen sich von 13.30 Uhr bis 18 Uhr die Türen der Leiblachhalle in Hergensweiler. Und dann kann gestaunt werden, was es hier und auch im Außenbereich wieder Kreatives bei den über 30 Ausstellern zu entdecken gibt.

All’s sell g’macht natürlich, ganz gleich, ob die Gegenstände aus Holz, Glas, Wolle oder Filz sind. Österliches und Frühlingshaftes, Schmuckes und Ausgefallenes wird zu finden sein und Schmackhaftes wird an diesem Tag ebenfalls nicht fehlen.

Es empfiehlt sich, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen, werden doch bei diesem von Besuchern von nah und fern beliebten Markt erfahrungsgemäß die Parkplätze an der Hergensweiler Leiblachhalle knapp. Oder man wartet eben, bis der erste große Ansturm vorüber ist.

Freuen dürfen sich die Gäste wieder auf das Kuchenbüfett, mit dem die Powerfrauen aufwarten. Es ist mit 90 leckeren selbstgebackenen Torten und Kuchen gut bestückt. Natürlich gibt es sie auch zum Mitnehmen. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf sowie die Spenden gehen wie in jedem Jahr an die Palliativ- und Hospizversorgung.