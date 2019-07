Den passenden Berufseinstieg wählen

Der „Abend der Ausbildung“ bei der Firma Rose Plastic ist laut Pressemitteilung des Unternehmens auf großes Interesse gestoßen. Rund 50 Besucher haben das Angebot wahrgenommen, um sich über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten der Hergensweiler Firma zu informieren.

Was das Thema Ausbildungsmessen angeht, sind die Jungen von Rose Plastic schon „alte Hasen“. Denn das „Young Team“, wie die Azubis des Unternehmens auch genannt werden, nimmt regelmäßig an regionalen Veranstaltungen teil, um interessierten Jugendlichen seine Lehrberufe näher zu bringen. Bereits zum dritten Mal luden jetzt die 21 Azubis Schüler mit ihren Eltern in ihren Ausbildungsbetrieb ein.

Um den Besuchern einen Einblick in das Unternehmen zu geben, startete der Abend mit einem Rundgang durch die Produktionshallen. Dort werden die Produkte gefertigt, die Rose Plastic bekannt gemacht haben: Verpackungen aus hochwertigem Kunststoff. Genutzt werden die Koffer, Hülsen und Boxen beispielsweise als Verkaufs- und Werbeverpackungen. Bei Werkzeug-Verpackungssystemen aus Kunststoff ist Rose Plastic weltweit marktführend.

Nach der Betriebsbesichtigung trafen sich die Besucher in der Kantine des Unternehmens wieder. An Infoständen konnten sich die Jugendlichen und ihre Eltern bei Getränken und Snacks im persönlichen Gespräch mit erfahrenen Ausbildern sowie Azubis und DHBW-Studierenden über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei Rose Plastic informieren. Mit dem Thema „Erfolgreich bewerben“ endete der Abend in Hergensweiler.

Lea Rothenhäusler vermittelte den Schülern, worauf es bei einer Bewerbung ankommt. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir jungen, interessierten Menschen die Möglichkeit geben, sich umfassend über unser vielseitiges Ausbildungsangebot zu informieren“, sagt Rothenhäusler.

Für das Ausbildungsjahr 2020 bietet Rose Plastic insgesamt zehn verschiedene kaufmännische und gewerbliche Lehrberufe sowie DHBW-Studiengänge an, für die man sich ab sofort bewerben kann.