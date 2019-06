Das Woodstockenweiler Festival wird mega bunt

Das Woodstockenweiler-Festival ist zurück. Am Waldrand auf der grünen Wiese im 45-Seelen-Dorf Stockenweiler. Dort, wo vor sieben Jahren alles begann. Unter dem Motto „back to the woods“ lädt der gemeinnützige Kulturverein Woodstockenweiler ein zum „größten und schönsten Festival“, das das Leiblachtal je gesehen hat.

Es ist ein Festival für die ganze Familie – vom Urgroßvater bis zum Baby. Kinder bis zwölf Jahre sind in zahlender Begleitung frei und auch Besucher über 80 Jahre dürfen gratis aufs Festivalgelände. Elf Bands aus elf Nationen werden am 29. Juni auf zwei Bühnen im Wechsel die Kuhweide rocken. so viele wie nie zuvor. Darunter sind angesagte Topbands und absolute Geheimtipps. Zudem haben sich die Veranstalter neue Attraktionen ausgedacht. In einer kreativen Pause nach dem bislang letzten Festival im Jahr 2016 haben sie ihre Ideen umgesetzt und sind selber fasziniert, wie gut sich der Verein entwickelt hat – weil sie alle eine Herzenssache verbindet.

Die Bands

Die österreichische Gruppe Russkaja (Turbometalpolka nennt sie ihren Stilmix) hat vier Mal in Folge auf der Hauptbühne des Metal-Mekkasa Wacken Open Air gespielt. Raggabund sind mit Reggae, Cumbia, Hip Hop und Dancehall weltweit auf großen Bühnen ein Garant für energiegeladene Shows. Wille & the Bandits waren mit Status Quo auf Welttournee. Und nun spielen sie alle auf der Kuhwiese in Stockenweiler. Neben den drei Headlinern sind dabei: The Magic Mumble Jumble, Jancee Pornick Casino, Prinz Grizzley & His Beargaroos, Casino Blackout, Shirley Holmes, Adam Wendler, Stromausfall (eine lokale Kids-Band, die das Festival eröffnet) und Bianca Maria.

Das ist neu

Damit sie Bands wie Russkaja, Raggabund und Wille & the Bandits buchen konnten, haben die Festivalmacher ihr Budget aber verdoppelt. Und diese drei großen Namen machen sich im Vorverkauf bemerkbar, erzählt Benny Spähn, der die Bands fürs Festival gebucht hat.

Musik auf zwei Bühnen

Gespielt werde auf zwei Bühnen – der großen und der Highway-to-Hell-Bühne, zu der ein gleichnamiger Biergarten gehört. Das halte die Umbaupausen kurz. Die Spielzeit der Bands sei ebenfalls angepasst – damit die Zeit überhaupt ausreicht. Neu sei eine gemütliche Lounge mit Sofas und originellen Palettensesseln, die das Ressort „Festivalmöbel“ des Vereins selbst hergestellt habe.

Shuttle zum Campingplatz

Offizieller Festivalcampingplatz ist der Gitzenweiler Hof – wer dort campiert, wird gratis und sicher mit dem Busshuttle zum Festival und nachts wieder zurück gebracht. Auf der neuen Homepage können sich Interessierte bis ins Detail informieren und das neue Programmheft von Andreas Sisic wird die Besucher durch den Festivaltag leiten.

Programm für die Kleinen

Das Erlebnis für die ganze Familie stehe an diesem Tag im Vordergrund. Da ist beispielsweise das Mittelalterlager „Leiblachlagerei – Festivalcamping since 1319“ in das traditionelle Clans einziehen. Auf Woodys Wiese gibt es ein extra großes Kinderprogramm. „Unser Publikum besteht zu großem Teil aus Eltern – die Kinder sollen bei uns im geschützten Raum Freiheit und Spaß erleben. Unsere Preise sind familienfreundlich. Wir gehen damit an die unterste Grenze, damit jeder der möchte, es sich auch leisten kann“ , sagt Nico Lanz.

Das Team

Die Luft knistert vor Leidenschaft, wenn das achtköpfige Team (die Vereinsvorsitzenden und die Ressortleiter) zusammenkommt, um das 6. Woodstockenweiler-Festival zu planen. Und das macht es in den vergangenen Monaten oft. Das neue Logo, das auch die T-Shirts der Crewmitglieder ziert, zeigt worum es geht: Bäume, deren gemeinsame Wurzel eine Gitarre ist – also die Musik. Oder besser noch: Rock’n’Roll. Und allein, wie Festivalleiter Daniel Knapp das Wort Rock’n’Roll ausspricht sagt eigentlich schon alles. „Keiner von uns kann allein ein Festival stemmen. Das alles geht nur mit diesem fantastischen Team“, sagt er. Spähn ergänzt: „Das stimmt, alle bringen sich ein. Aber Daniel ist unser starker Motor. “ Das halbe Dorf sei inzwischen mit Enthusiasmus dabei, freue sich auf das Festival, ebenso wie die Crew und die Bands.

Der Kontakt zu den Bands

„Wir stehen mit allen Bands in Kontakt. Unsere Vorfreude wächst inzwischen ins Unermessliche. Und jeder, der daran teilhaben will ist herzlich eingeladen“, sagt Spähn. So gebe es auf der offiziellen Homepage des Festivals Videos der Bands, Bandinterviews und einen eigenen Podcast, in dem viel über die Hintergründe des Festivals berichtet wird. Auf YouTube gibt es seit ein paar Tagen den witzigen „Woodstockenweiler – Dein Song“ von den Woodstockenweiler-Allstars zu hören.

Sicherheit bis zum Heimweg

„Wir wollen unseren Besuchern ein unvergessliches Festival bieten – und darüber sicher sein, dass alle gut zu uns und auch wieder nach Hause kommen“, erklären die drei Vorsitzenden Knapp, Spähn und Lanz. Deshalb gibt es erstmals einen kostenlosen Busshuttle, im Halbstundentakt, von Wangen, Lindau und Gitzenweiler Hof über alle Haltestellen zum Festival von 11.30 bis 15.30 Uhr, und nachts zurück von 22 bis 2 Uhr. Die Busse werden am Tag von Crewmitgliedern begleitete, die die Festivalbesucher begrüßen und nachts von einer Security, damit alle sicher nach Hause kommen.

Busse für die Nachhaltigkeit

Der Busshuttle soll auch der Nachhaltigkeit dienen. Denn sie haben festgestellt: 70 bis 80 Prozent der Besucher hatten in den Jahren zuvor ein LI auf dem Kennzeichen. Durch den Busshuttle müssen nicht so viele Autos aufs Land hinaus fahren. Beim Sicherheitstreffen mit der Polizei und mit den Behörden seien sie gelobt worden, weil sie freiwillig weit mehr als die Auflagen erfüllen. Unter anderem beleuchtet das Technische Hilfswerk die Bundesstraße, für die in Stockenweiler am Festivaltag Tempo 30 gilt, mit Beleuchtungsballons aus. Zur Sicherheit zähle auch, dass keine Spirituosen ausgeschenkt werden.

Regionale Gastronomie

Regional stehe über dem reichhaltigen Gastronomieangebot. Über dem Biergarten, der Weinbar und der Kaffeelounge genauso, wie über dem Essen aus dem Allgäu-Wok (auch vegetarisch) und den Würstchen, Steaks und Pommes vom Motorradclub Hergensweiler.

Das bleibt

Wenn das Festival auch inhaltlich größer und aufwändiger sein wird – die Besucherzahl bleibt. Das Gelände sei auf 2500 Zuschauer zugelassen, obwohl darauf weit mehr Platz haben. „Aber wir sind ein Verein“, sagt Knapp. „Und wir wollen ein machbares Festival bieten. So fühlt es sich für uns richtig an.“