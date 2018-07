Da ist Musik, Spiel, Spaß und gute Laune für alle drin

Von Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 5. August, laden der Musikverein Hergensweiler und der Förderverein Kinderfest zum traditionellen viertägigen Hergensweilerfest ein. „Wir verbinden unser Dorffest mit Blasmusik und Party mit dem traditionellen Kinderfest, und mit dieser Mischung ist für wirklich jeden Geschmack und jedes Alter das richtige Programm dabei “, ist sich Gerhard Bingger, der Vorsitzende des Musikvereins Hergensweiler sicher.

Besonders freue er sich darüber, dass alle Musikanten für das Fest jedes Jahr wieder kameradschaftlich an einem Strang ziehen und dem Dorf vier Tage lang Party und gute Laune bescheren. Das Fest beginnt am Donnerstag, 2. August, mit Blasmusik vom Feinsten: Die famosen Musiker von „Alpenblech“ zeigen, wie vielfältig Blasmusik sein kann und spielen ab 20 Uhr beliebte Ohrwürmer moderner Musik ebenso wie Walzer, Polka und Märsche. Am Freitag, 3. August, geht die Party um 20.30 Uhr mit den „Lederrebellen“ weiter, die bereits im vergangenen Jahr das Festzelt mit „Blasrock, Volxmusik und Partykrachern“ gerockt, und für gigantische Stimmung gesorgt haben.

„Tradition trifft Fantasie“ beim Kinderfest

Der Samstag, 4. August, gehört bis zum Abend den Kindern und ihren Familien. Am Vormittag finden die Kinderfestspiele statt, die Silvia und Anton Kleinhans mit einem bewährten Helferteam veranstalten. Etwas ganz Besonderes ist das anschließende Überraschungsfrühstück am Dorfbrunnen, das der Förderverein Kinderfest seit Wochen liebevoll plant und das Gelände dafür in jedem Jahr außergewöhnlich dekoriert. Mehr als 200 Erinnerungsgeschenke hat der harte Kern (Rosemarie Ellenbast, Silvia und Anton Kleinhans, Conny Würtz, Rolf Kugel, Susanne Steinert, Hans Tieber) um die Vereinsvorsitzende Erika Fritz dafür vorbereitet. Was es ist, wird wie immer streng geheim gehalten. „Wir freuen uns heute schon auf die Freude der Kinder und ihrer Eltern, wenn sie es entdecken“, sagt Fritz.

Um 13.30 Uhr startet der Kinderfestumzug. Da marschieren alle Schul- und Kindergartenkinder und die Jugend der Vereine hübsch herausgeputzt, mit Blumen und Fähnchen, beschwingt und fröhlich durchs Dorf, der Kinderfestfahne hinterher.

Das Motto heißt in diesem Jahr „Tradition trifft Fantasie“ und Erika Fritz ist gespannt, wie sie das Thema umgesetzt haben. „Es ist wunderbar, wie die Grundschule und der Kindergarten das Kinderfest unterstützen und die Kinder darauf vorbereiten.“ Es folgt der feierliche Festakt am Theo-Bihler-Platz, mit Kinderfestprolog (den schreibt Conny Würtz), Kinderfestlied, Bayernhymne und Deutschlandhymne. Profitenor Michael Faller hat sich wieder bereit erklärt, die Leitung dieses einmaligen Kinderchors zu übernehmen.

Nach dem spannenden Luftballonstart, bei dem nach einem gemeinsam gerufenen „Hergensweiler hoch!“ bunte Luftballons in den Himmel steigen, verbringen die Kinder und ihre Familien einen vergnüglichen Nachmittag mit allerlei Kurzweil rund ums Festzelt: Vergnügungspark, Narrenbähnle, Erlebnis pur am Festplatz, Minibagger, Pferde im Kindergarten, Motocars im Schulhof, Tombola mit Supergewinnen und vieles mehr stehen auf dem Programm. Zur Unterhaltung spielt im Festzelt das Bezirksseniorenorchester. Um 16.45 Uhr werden dort auch die Gewinner der Vormittagsspiele geehrt, der Hauptpreis der großen Tombola verkündet und die Schulkinder der vierten Klasse von den Fünftklässlern traditionell mit einer Sonnenblume aus der Grundschule Hergensweiler verabschiedet.

Bulldog- und Schleppertreffen und Vereinsolympiade

Am Samstagabend geht das Fest für die Erwachsenen und bei freiem Eintritt zuerst ab 20 Uhr mit dem Musikverein Wildpoldsweiler weiter. Danach geht es steil in die Partynacht mit den „La Paloma Boys.

Am Sonntag steht nach dem Festgottesdienst, den der MV Hergensweiler begleitet, der Frühschoppen mit „OHO die Blasmusik“ auf dem Programm. Gleichzeitig findet das beliebte Bulldog-und Schleppertreffen statt. „Das Treffen ist eine schöne Attraktion und ein echter Publikumsmagnet. Das ist für uns natürlich schön“, freut sich Bingger. Und nachmittags messen sich die Vereine der Gemeinde bei der witzigen und beliebten Vereinsolympiade. Die Spiele dafür denken sich die Musikanten der „4 lustigen 5“ aus. Das MV-Eigengewächs hat am Festsonntag viel zu tun, weil es nach den Spielen zum Festausklang spielt.