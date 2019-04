Bund Naturschutz lehnt Erweiterung eines Baggerbetriebs im Degermoos ab

Wald, Moor und Wiesen: Sie prägen das Degermoos in Hergensweiler. Aber auch ein paar Wohnhäuser stehen dort – und zwei kleine Firmen. Eine davon, ein Bagger- und Fuhrunternehmen, möchte erweitern. Dafür sollen Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden. Der Gemeinderat Hergensweiler hat das Thema Mitte April ein zweites Mal vertagt. Es geht um möglichen Lärm, aber auch um die Zufahrt. Jetzt warnt der Bund Naturschutz: „Das Degermoos ist ein höchst wertvoller Naturraum.“ Und der vertrage keine erneute Betriebserweiterung.

BN-Vorsitzender Erich Jörg verweist in seinem Schreiben ans Lindauer Landratsamt und die Regierung von Schwaben darauf, dass „große Teile des Degermoos amtlich unter Naturschutz stehen“, Natura-2000-Gebiete sind oder zumindest als landschaftliche Vorbehaltsgebiete ausgewiesen sind. Dass der Gewerbebetrieb nun „teilweise auf diesen Vorbehaltsgebieten“ erweitern wolle, „wo normalerweise die Bewahrung der Landschaft vor allen anderen Nutzungen im Vordergrund stehen müsste“, können die Verantwortlichen der BN-Kreisgruppe Lindau nicht verstehen.

Bereits im Jahr 2006 habe man gewarnt und die erste Betriebserweiterung im Degermoos als Fehlentwicklung kritisiert, erinnert Jörg: Sie passe überhaupt nicht zu den angrenzenden Schutzgebieten. Dürfe sich der Betrieb weiter ausdehnen – mit der beantragten Bebauungsplanänderung soll ein im Außenbereich bereits errichtetes Gebäude nachträglich genehmigt werden – dann werde der Naturraum Degermoos „weiter in Mitleidenschaft gezogen“, warnt Jörg und fügt an: „Ein Fuhr- und Baggerbetrieb mit Hallen und Parkplätzen gehört einfach nicht in ein solches Gebiet.“

Der BN-Vorsitzende erinnert aber auch daran, dass er schon vor Jahren „die völlig unzureichende Verkehrsanbindung zwischen Degermoos und Bundesstraße 12“ bemängelt habe. Denn es gebe nur eine kleine Verbindungsstraße, die auf weiter Strecke nur rund dreieinhalb Meter breit ist. Bei großer Vorsicht würden dort ein Auto und ein Radler aneinander vorbeikommen. „Die vielfache Benutzung durch Lastwagen und schwere Baufahrzeuge kann die Straße auf Dauer nicht bewältigen“, schreibt Jörg.

BN verkauft keine Fläche für Straßenausbau

Wenn der Gemeinderat die Pläne ändere und die neue Erweiterung genehmige, dann werde „unausweichlich“ die Forderung nach einem Ausbau dieses Weges kommen. „Das wäre mit erheblichen Eingriffen verbunden“, die der BN nicht hinnehmen werde: Jörg verweist darauf, dass die Kreisgruppe im Degermoos ein Grundstück besitzt, das 50 Meter lang direkt an die enge Straße angrenze. „Wir haben der Gemeinde Hergensweiler schon mehrfach schriftlich erklärt, dass der BN einem Ausbau niemals zustimmen und keine Fläche zur Verfügung stellen wird“, betont der BN-Vorsitzende. Vor dem Hintergrund der „völlig unzulänglichen“ Verkehrserschließung, aber auch mit Blick auf mehr Lärm und Abgase dürfe es an dieser Stelle im Degermoos keine erneute Betriebserweiterung geben, ist Erich Jörg überzeugt.