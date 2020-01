Der Fahrer eines BMW ist vor einer Woche mit einem waghalsigen Manöver vor der Polizei geflohen. Die Beamten bitten nun um Zeugen.

Um die Mittagszeit am Samstag, 18. Januar, entzog sich ein schwarzer BMW 650i xDrive auf der A 96 den Anhalteversuchen einer Streife der Bundespolizei. Diese versuchte das Fahrzeug zu stoppen, wie es in der Polizeimeldung heißt. Das Auto verließ über die Ausfahrt Weißensberg die Autobahn in Richtung Kempten. Im Ortsbereich Mollenberg/Hergensweiler verlor die Polizei das Auto. In diesem Bereich überholte der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge im Überholverbot. Die Polizei sucht nun auch wegen anderer Straftaten Zeugen. Sie will wissen, ob der schwarze BMW bereits am Vortag des 18. Januar oder am Tag danach im Ortsbereich Hergensweiler/Mollenberg aufgefallen ist.