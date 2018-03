Bewerbungen für Schöffenwahlen bis Ende März abgeben

Die Schöffenwahl für die Amtsperiode 2019 bis 2023 steht an. „Aus Hergensweiler ist eine Person zu melden“, informierte Gemeindechef Strohmaier in der Ratssitzung. Die Vorschlagsfrist ende am 31. März, Bewerbungen seien an die VG Sigmarszell zu richten. Wer Interesse an diesem Ehrenamt habe, solle sich melden, erklärte Strohmaier. Die Kriterien habe man im Februar im Amtsblatt veröffentlicht. Bisher gebe es eine Bewerbung. Über die Vorschlagsliste werde dann der Gemeinderat beschließen, so der Gemeindechef. Wer sich als Jugendschöffe wählen lassen möchte, kann seine Bewerbung bis zum 29. März direkt an das Jugendamt Lindau schicken.