Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz hat am Freitagnachmittag der Polizei Lindenberg mitgeteilt, dass auf der B12 von Wangen kommend in Richtung Lindau ein weißer Kleinwagen in Schlangenlinien fahren würde. Das Fahrzeug konnte schließlich an einer Tankstelle in Hergensweiler angehalten und kontrolliert werden. Die Polizeibeamten stellten bei der 43-jährigen Autofahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrerin musste aufgrund des hohen Alkoholwerts die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Lindenberg begleiten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.