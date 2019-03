Beim Leiblachlauf machen so viele mit wie noch nie

Für den einen oder anderen Läufer ist es vielleicht zu heiß gewesen, für die Zuschauer aber hätte das Wetter beim Leiblachlauf am Samstag nicht besser sein können. Mit der Sonne um die Wette strahlte Organisatorin Heidi Abendschein. Sie gab den Läufern vor dem Start noch zahlreiche Hinweise mit auf die Strecke. Den diese war in diesem Jahr wegen Bauarbeiten an der Bahnbrücke anders – und enthielt mehr Trail als Teer.

Für die Nordic Walker waren die Änderungen sogar noch gravierender. Diese Läufer bat Abendschein um Rückmeldung nach dem Lauf, welche Strecke ihnen nun besser gefalle, damit sie im nächsten Jahr entsprechend gestaltet werden kann. Ein echter Lauf also, an dem die Läufer über die Strecke mitentscheiden können. Doch die Nordic Walker meldeten sich sogar schon vor dem Lauf um mitzuteilen, wie viel besser doch die neue Strecke sei. Diejenigen, die die Strecke noch nicht kannten, warteten gespannt. Aber auch ihr Fazit war nach dem Lauf positiv, die meisten lobten die noch abwechslungsreichere Strecke.

47 Minuten liegen zwischen dem Ersten und dem Letzten

Wie in den Vorjahren begann die Veranstaltung mit den Kinder- und Jugendläufen, die mit 74 Teilnehmern sehr gut besucht waren und die Kinder auf unterschiedlich langen Strecken durch das Dorf führten. Über die Teilnehmeranzahl beim Hauptlauf freute sich Heidi Abendschein vom ausrichtenden TSV Hergensweiler besonders, da schon die Voranmeldungen auf einen Teilnehmerrekord hindeuteten. Es war also wohl definitiv nicht allein das schöne Wetter, das die Läufer nach Hergensweiler lockte. Fast 40 Nordic Walker kamen noch dazu in Erwartung einer landschaftlich besonders reizvollen Route.

Die Stimmung vor dem Start war bestens. Viele bekannte Gesichter der Laufszene des Umlandes waren ebenso auszumachen, wie Hobbyläufer der Region. Eine bunte Mischung also, die da bestens gelaunt an den Start ging. Das zeigte sich auch an den völlig bunt gemischten Laufzeiten – zwischen dem ersten und letzten Läufer im Ziel lagen 47 Minuten. Ein Lauf also für Jung und Alt, Ambitionierte und Hobbyläufer.

Sieger des Hauptlaufes wurde nach 43:42 Minuten Michael Walter vom Sport Haschko Team, knapp eine halbe Minute später gefolgt von Michael Kurray, der den Lauf bereits bei seiner Premiere vor vier Jahren deutlich gewonnen hatte. Als Dritter kam 10 Sekunden später der Lindauer Wolfgang Wäger ins Ziel. Bei den Frauen waren es in diesem Jahr nicht die Jungen, sondern die in der Altersklasse W 50 angetretene Alexandra Gundel, die ihre Konkurrentinnen Marlies Willer und Madelief Bos mit fast vier Minuten Vorsprung auf ihre Plätze verwies.

Einen neuen Laufwettkampf erfolgreich einzuführen ist immer schwierig, oft lässt das Interesse der Läufer schon nach dem ersten Mal nach. Dass in Hergensweiler vieles perfekt läuft und die Wünsche der Läufer erfüllt werden, zeigen die bislang stetig steigenden Teilnehmerzahlen, so dass den Läufern der Region diese schöne Laufveranstaltung wohl hoffentlich noch viele Jahre erhalten bleiben wird.