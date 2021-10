Beim Haustüren Quiz das Dorf besser kennen lernen

Von Susi Donner

Hergensweiler - Der Museums- und Trachtenverein lädt unter dem Motto „wie gut kennst du dein Dorf?“ zum Haustüren Quiz ein. „Die Idee war, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie die Einheimischen ihr eigenes Dorf besser kennen lernen können“, erzählt die Initiatorin Andrea Stiebler.

Sie ist selbst mit ihrem Fotoapparat durchs Dorf und auch durch den gemeindlichen Außenbereich spaziert und hat schöne, markante und besondere Haustüren fotografiert. Natürlich habe sie die Besitzer gefragt, denn nicht immer sind die Türen von der Straße aus sofort zu erkennen. Zwanzig Türfotos hat sie ausgesucht und den Bildausschnitt so gewählt, dass er ein bisschen vom dazugehörigen Haus, aber eben nicht zu viel verrät. Die Fotos hängen jetzt im Schaukasten des Heimatmuseums, gegenüber der Pfarrkirche St. Ambrosius. Beim Schaukasten sind auch die Quizzettel zu finden. „Am besten macht man mit dem Handy ein Foto der Türen und marschiert dann los“, rät Andrea Stiebler. „Ich glaube allerdings nicht, dass jemand alle 20 Türen identifizieren wird“, fügt sie lachend hinzu und freut sich: „Das ist doch eine großartige Motivation für einen ausgedehnten Spaziergang durchs Dorf“.

Angela Rehm, die Vorsitzende des Museums- und Trachtenvereins freut sich sehr über diese – auch noch absolut coronakonforme – Aktion. „Man schaut die vertrauten Straßen und Häuser ganz anders an, wenn man mit offenen Augen durchs Dorf läuft. Das ist ein richtiger Spaß für die ganze Familie.“ Die ausgefüllten Quizzettel können bis zum 8. Dezember im Rathaus abgegeben werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und die Übergabe der schönen Preise erfolgt am 12. Dezember im Heimatmuseum in Hergensweiler. Unter anderem steuert die Pizzeria im Gasthaus Alte Post einen Gutschein bei, und die Gemeinde Hergensweiler spendiert zwei Landkreisgutscheine als attraktive Gewinne. Wer nun traurig sei, dass seine Türe nicht im Rampenlicht steht, solle sich gerne bei Andrea Stiebler oder Angela Rehm melden – sie wären bereit, auch eine zweite Quizrunde zu starten.