Beim Feldtag des Maschinenrings dreht sich alles um die Photovoltaik

Beim Feldtag des Maschinen- und Betriebshilferings Lindau hat sich alles um das Thema Photovoltaik gedreht: Sowohl bei der Vorstellung und der Vorführung verschiedener Maschinen als auch bei jenem informativen Vortrag, der die Frage, ob sich die Anlagen überhaupt noch lohnen, wenn es die Einspeisevergütung nicht mehr gibt, beantwortete. Dabei hatte sich der Maschinenring dieses Thema nicht ohne Grund ausgesucht. Denn für die Anlagenbesitzer der ersten Stunde endet die Preisgarantie in eineinhalb Jahren.

Einen passenderen Ort hätte sich der Maschinen- und Betriebshilfering Lindau (MR) nicht aussuchen können. Das „Photovoltaikreich“, wie Adrian Dillmann, Geschäftsführer des MR, den landwirtschaftlichen Betrieb von Friedrich Hagg nannte, war wie geschaffen für den diesjährigen Feldtag. Kein Dach ist bei dem Landwirt aus Hergensweiler ohne Anlage. Insgesamt acht Stück, die 240 Kilowattstunden bringen, nennt Hagg sein eigen und bezeichnet sich selbst als „eine Art Vorreiter in Sachen Photovoltaik“.

So wie er sich vor knapp 20 Jahren die erste Anlage auf sein Dach hat montieren lassen, haben es ihm mittlerweile zahlreiche andere Landwirte gleichgetan. „Jeder zweite landwirtschaftliche Betrieb im Landkreis Lindau hat was“, schätzte Dillmann, als er die weit mehr als hundert Besucher des Feldtags begrüßte und sich daran erinnerte, dass bereits vor einigen Jahren Lindau auf Platz eins im Photovoltaikranking der Landkreise gekommen sei. Allerdings tickt für jene der ersten Stunde jetzt die Uhr. „Spätestens nächstes oder übernächstes Jahr läuft die Einspeisevergütung aus“, sagte Dillmann. Er sprach damit den Umstand an, dass der staatlich garantierte Preis für die Stromeinspeisung in das Netz, den das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) festlegt, nach 20 Jahren ausläuft und dass davon zahlreiche Mitglieder des Maschinenrings betroffen seien.

Lösungen für die Zukunft

Was danach mit den Anlagen passieren soll, und wie sie sich am lukrativsten nutzen lassen, treibt viele um. Damit hat sich auch Raphael Haug vom Dachverband der Maschinenringe Deutschland beschäftigt und den Lindauer Landwirten im Vortrag „Photovoltaik – Was geht nach 20 Jahren?“ eine entsprechende Antwort darauf gegeben. Obwohl er einräumte, dass es angesichts der individuellen Anlagen wie auch der individuellen Motivationen der Anlagenbesitzer schwierig sei, eine pauschale Antwort zu geben, machte er klar, dass eine Kombination aus Eigenverbrauch und Vermarktung des produzierten Reststroms die beste Lösung für die Zukunft sei. Wobei letzteres nur über einen Stromabnehmer gehe. „So lange ich keinen Stromabnehmer habe, darf ich auch keinen Strom ins Netz einspeisen“, erklärte Haug und sagte, dass dieses Problem derzeit auch von der Politik diskutiert werde.

Ein hoher Eigenverbrauch und damit die Unabhängigkeit vom teuren gekauften Strom sei angesichts der gleichzeitig voranschreitenden Energiewende und dem Klimaschutz auf der einen Seite und den niedrigen Marktpreisen für Strom an der Strombörse auf der anderen Seite am lukrativsten. Auch wenn es dazu der Anschaffung von Speichern bedürfe.

Wie solche Speicher aussehen und funktionieren, darüber konnten sich die Landwirte bei der anschließenden Vorstellung der Maschinen überzeugen. Neben der Firma Stiefenhofer, die nach Dillmanns Worten beinahe jede Photovoltaikanlage im Landkreis montiert habe, zeigten neun andere Firmen ihre Lösungen. So beispielsweise etwa die Autohäuser Bernhard und Birk, die mit Elektroautos für den Privatgebrauch vertreten waren oder die Firma Knoblauch-Wohlgschaft, die einen Radlader und einen Heckkipper als reine Elektrofahrzeuge für die Nutzung in den Betrieben präsentierte.

Auch an die Pflege der Anlagen hatte der Maschinenring gedacht: Beim Feldtag wurde gezeigt, wie Photovoltaikmodule auf Dächern mittels Roboter gereinigt werden. Ein Service, der auch Nichtmitgliedern angeboten wird. Zudem zeigte und erklärte ein Vertreter von G&H Allgäudrohne, wie sich Schäden an den Anlagen durch eine mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne ermitteln lassen.