Bebauungsplan Panoramaweg – Montfortstraße in trockenen Tüchern

Die Hergensweilerer Räte haben einstimmig den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Panoramaweg-Montfortstraße gefasst. 19 Baugrundstücke sollen in dem neuen Baugebiet entstehen und die Lücke zwischen beiden Straßen schließen. Vor dem Beschluss hatte der Rat die eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange abgewogen. Erfreulicherweise habe es kaum Anregungen und Gegenwind gegeben, stellte Thorsten Reber vom Lindauer Stadtplanungsbüro Sieber fest. Notwendig wurden nur redaktionelle Änderungen. Bedenken habe einzig der Bund Naturschutz angemeldet und den Bebauungsplan abgelehnt. In dessen Stellungnahme wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass das Landschafts- und Ortsbild in dieser exponierten Lage schon durch die mittlerweile vorhandene Bebauung südlich der Dorfstraße beeinträchtigt sei. Mit der Erweiterung nach Osten werde diese Situation noch verschärft. Die Gemeinde müsse sich fragen lassen, inwieweit sie diesen kräftigen Wachsturmskurs weiter betreiben möchte. Der BN verwies auf bereits abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplan „An der Dorfstraße“. Die allerdings sind schon abgewogen, was dann auch im aktuellen Abwägungsbeschluss festgehalten wurde. Die Gemeinde halte daran fest, dass es sich beim Lückenschluss zwischen Panoramaweg und Montfortstraße um eine sinnvolle Arrondierung des Ortsteiles handele, so der Hinweis an den BN. Nachdem der Satzungsbeschluss jetzt stehe, könnten in der nächsten Sitzung die Vergabekriterien besprochen werden, erklärte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Noch nicht entschieden ist, ob dem Wunsch von Bürgerseite nach einer Fußwegverbindung zu den Feldern entsprochen wird, der beim Gemeindechef per Mail einging. Es gehe um eine Möglichkeit, in den Wald zu kommen, präzisierte Gemeinderätin Constanze Heim. Ihr Ratskollege Gerhard Kern sprach sich gegen den Weg aus. Es gehe nicht an, dass Leute über die Felder Richtung Wald laufen.