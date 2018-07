Bauunternehmen will sich ansiedeln

Ein auf das Vorhaben zugeschnittener Bebauungsplan soll einem jungen Bauunternehmer aus Hergensweiler den Bau eines Wohnhauses und einer gewerblichen Halle hinter der bestehenden Avia-Tankstelle ermöglichen. Die Räte stimmten der Aufstellung des Bebauungsplans einmütig zu.

Bisher ist der Betrieb in gepachteten Räumen in Tettnang angesiedelt und sieht hier keine Perspektive für die Zukunft und keine Erweiterungsmöglichkeiten. In der kurzen Diskusson unterstützten die Räte fast einhellig das Vorhaben. Johannes Schneider erklärte, er stehe dem sehr positiv gegenüber, wenn sich hier ein Unternehmer aus dem Dorf niederlässt. Einer, der Gewerbesteuer zahle, einige Angestellte hat und zwei Auszubildende. Wohngebäude und Halle würden sich dem Ortsrand anpassen und überhaupt nicht stören, so Schneider. „Das sehe ich genauso“, sagte Markus Vogler. Die Bauten fügten sich ins bestehende Gewerbegebiet ein, lägen im Hang und seien von unten nicht zu sehen. Man sei immer großzügig mit Gewerbeflächen umgegangen, habe auch verkauft an Leute, die nicht aus der Gemeinde kommen, stellte Gerhard Kern fest. Heute stehe hier ein junger einheimischer Bürger, der seine Chance bekommen sollte.

Entritz überzeugt den Gemeinderat

Christof Embritz als Antragsteller bekam dann selbst das Wort erteilt und erklärte, dass er auf der Suche nach einer Gewerbefläche schon mehrere Gemeinden angeschrieben habe. Ohne Resonanz. Für ihn sei das eine Existenzfrage. „Wir sind ein sehr stiller Betrieb“, führte der Betriebsinhaber aus. Am Morgen würde geladen und abends sei man von den Baustellen wieder zurück. Materialien würden sämtlich in der 20 mal 30 Meter großen und rund neun Meter hohen Halle gelagert, es gebe also ein sehr aufgeräumtes Betriebsgelände. Im Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen wolle er auch Mitarbeiter unterbringen, die händeringend nach kostengünstigem Wohnraum suchen.

Auch die Gemeinde habe etwas von der Ansiedlung. „Unser Betrieb hat in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt 45 000 Euro Gewerbesteuer bezahlt“, so Embritz.

„Das ist alles sehr stimmig“, stellte Constanze Heim fest. Auch Josef Kohl wollte sich den vorgebrachten Argumenten nicht mehr verschließen. Er hatte in der Diskussion noch dafür plädiert, doch wenigstens eine Seite der Rupolzer Straße frei von Gewerbebebauung zu lassen.