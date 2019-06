Ein 55-jähriger Baggerfahrer setzte am Freitagnachmittag in der Dorfstraße in Hergensweiler mit seinem Bagger an einer Fahrbahnverengung zurück. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen 65-jährigen Rollerfahrer, der mit seinem Gefährt hinter ihm zum Stehen gekommen war. Glücklicherweise konnte der Zweiradfahrer noch rechtzeitig von seinem Gefährt abspringen und wurde nicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.