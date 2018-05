In der jüngsten Ratssitzung hat Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier sämtlichen beteiligten Wehren gedankt, die bei dem kürzlichen Brand in Rupolz (die LZ berichtete) im Einsatz waren. Strohmaier hob das große Engagement der ehrenamtlichen Feuerwehrleute hervor, die hier unter äußerst schwierigen Bedingungen einen Brand zu bekämpfen hatten. Sei doch von der Metallverkleidung des Gebäudes 700 Grad heißes Aluminium heruntergetropft. Strohmaier war am späten Abend, als die heimische Feuerwehr die Brandwache übernommen hatte, nochmals vor Ort. Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, hat er die dort ausharrenden Wehrler mit einem selbst gekochten Chili con Carne versorgt.