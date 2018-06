Bei der Neugestaltung des Friedhofs in Hergensweiler sollen auch die Bürger mitreden können. Das können sie im Arbeitskreis Ortsbild tun, der die Aufgabe übernommen hat, dem Gemeinderat ein Konzept vorzulegen. Bisher liegt ein solches noch nicht vor, obwohl schon einige Zeit ins Land gegangen ist. Ratsmitglieder werden also immer wieder von Bürgern angesprochen, dass sich endlich etwas am Friedhof tun sollte. In der jüngsten Sitzung sprachen Andrea Stiebler und Constanze Heim das Thema an. Man sollte doch schon mal mit dem Richten der Wege anfangen, schlug Stiebler vor. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier sah allerdings die Wege als Bestandteil des Konzepts. Es sei vom Arbeitskreis bisher weder die Breite festgelegt, noch wie Weg oder Einfassung beschaffen sein sollen. Man habe dem AK Ortsbild für das Friedhofs-Projekt eigens eine professionelle Begleitung durch einen Landschaftsplaner zur Seite gestellt, der auch schon einen Entwurf vorgelegt habe, so Strohmaier. Der Ball liege jetzt beim Arbeitskreis. Dessen stellvertretender Sprecher Georg Betz sagt auf Nachfrage der LZ, dass noch ein Ortstermin mit Landschaftsarchitekt und Totengräber anstehe. (hipp)