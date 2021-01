Azubis sammeln für die Wundertüte

Neben der fachlichen Ausbildung legt die Firma Rose Plastic aus Hergensweiler großen Wert auf die Sozialkompetenz ihrer Azubis, wie das Unternehmen mitteilt. Daher steht jedes Jahr ein soziales Projekt auf dem Programm der jungen Leute. Für die diesjährige Aktion hatten die Auszubildenden sich die „Wundertüte“ des Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Lindau ausgesucht.

Die „Wundertüte“ gibt es schon seit einigen Jahren. In den beiden Läden in Lindau und Lindenberg werden gut erhaltene Haushaltswaren für kleines Geld verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Arbeit des Roten Kreuzes im Landkreis Lindau. Es waren hauptsächlich Geschirr und Gläser, welche die Azubis im Rahmen ihres Projekts für die „Wundertüte“ sammelten. Neben dem sozialen Aspekt stand dabei auch das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Schließlich sind die Sachspenden, die an die „Wundertüte“ gehen, noch gut erhalten. Sie werden nicht einfach weggeworfen, sondern finden neue Besitzer und werden so weiterverwendet.