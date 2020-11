Auto hinterlässt in Hergensweiler Trümmerfeld nach Unfall

In der Nacht zum Sonntag hat es in Hergensweiler auf der B 12 in Höhe der Pfänderstraße gekracht. Als die Lindenberger Polizeibeamten dort ankamen, stellten sie fest, dass ein mit vier Personen besetztes Auto zunächst auf eine Verkehrsinsel aufgefahren war. Anschließend kam der Wn agevon der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verteilerkasten, einer Laterne und mit dem Ortsschild und hinterließ so laut Polizeibericht „ein Trümmerfeld“. Nachdem der mutmaßliche, alkoholisierte Fahrer seine Beteiligung am Unfall abstritt, ordnete die Staatsanwaltschaft Kempten eine Blutentnahme an. Sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen, haben laut Polizei alle Mitfahrer abgelehnt – obwohl sie alle leicht bis mittelschwer verletzt wurden, wie die Polizei schreibt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um Spuren zu sichern. Gegen den Fahrer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und weitere Delikte ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 15 000 Euro an.