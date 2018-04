Aus Gärtnerei soll Forstbetrieb werden

Die ehemalige Gärtnerei Wilhelm in Hergensweiler könnte schon bald wieder mit Leben erfüllt sein. Den Räten lag jetzt der Antrag auf Umnutzung zu einem Forstbetrieb mit Lager- und Arbeitsräumen sowie Betreiberwohung vor. Auch soll in diesem Zuge das Dach an zwei Gebäuden saniert werden. Das Vorhaben liegt im Außenbereich. Eine Privilegierung sah das Gremium als gegeben und stellte dem Antragsteller im Vorbescheid einstimmig das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht.