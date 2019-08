31 Meter lang, 6,5 Meter breit und 177 Tonnen schwer: Seit Dienstag ist ein Schwertransporter in der Region unterwegs. Im Gepäck: eine Stahlbetonbrücke für die Bahnstrecke zwischen Oberstdorf und Immenstadt. Gestartet ist das Gefährt am Dienstagabend am Neckarhafen in Stuttgart, geplante Ankunft ist am kommenden Dienstagmorgen um 5 Uhr in Sonthofen.

Aufgeteilt ist die Route in vier Etappen. Die erste davon hat die Schwerlasttruppe bereits hinter sich.