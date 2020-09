In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in der Kemptener Straße in Hergensweiler zwei blaue Auffahrrampen im Außenbereich einer Autowerkstatt entwendet worden. Auf den Rampen befand sich laut Polizeibericht ein reparaturbedürftiges Fahrzeug, das durch unbekannte Täter heruntergehoben wurde. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.