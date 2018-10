Auf 48 Tischen nach Frauensachen stöbern

Es ist wieder soweit: Am kommenden Samstag, 20. Oktober, findet der achte Frauensachen-Flohmarkt in Hergensweiler statt. Gestemmt wird er wie eh und je von den Powerfrauen, die ja ein besonderes Händchen dafür haben, Märkte mit Wohlfühl-Atmosphäre auf die Beine zu stellen. Um 18 Uhr öffnen sich die Türen der Leiblachhalle. Bis 22 Uhr kann hier nach Herzenslust nach Dingen gestöbert werden, die man immer schon haben wollte. Oder bei denen einem spontan das Herz aufgeht. Da alle 48 Tische vergeben sind, können sich die Besucherinnen auf eine reiche Auswahl freuen An der Bar winken leckere Schnittchen und Cocktails, darunter die alkoholfreie Autofahrer-Bowle.

Herren sind in der Leiblachhalle am Samstag natürlich ebenfalls willkommen. Sie können an diesem Abend die Wünsche ihrer Liebsten erfüllen, ihr den Weg durch die sicher wieder proppenvolle Leiblachhalle bahnen oder eine tragende Rolle spielen. Der Erlös aus dem Frauensachen-Flohmarkt wird wieder an Hospize und palliative Einrichtungen gehen.